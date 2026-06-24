Avant le match contre l'Irak… Le parcours d'Édouard Mendy en Coupe du monde est-il déjà terminé ?

Selon plusieurs sources médiatiques, la blessure du gardien sénégalais Édouard Mendy, qui évolue sous les couleurs d’Al-Ahli en Arabie saoudite, s’est avérée plus sérieuse qu’il n’y paraissait lors de la Coupe du monde 2026.

Le gardien a dû quitter ses partenaires sur blessure lors de la défaite des Lions face à la Norvège (2-3), mardi matin, lors de la deuxième journée de la phase de groupes, ce qui l’écarte automatiquement du match contre l’Irak lors de la troisième journée.

Selon le site sénégalais « Di Sports », le gardien de l’Al-Ahli a passé des examens médicaux ces dernières heures : les résultats écartent toute lésion grave au genou.

Il manquera donc le match contre l’Irak, mais il pourrait revenir en cas de qualification des « Lions de la Teranga » pour les seizièmes de finale.

Pour espérer figurer parmi les huit meilleurs troisièmes et ainsi se qualifier, les Lions doivent impérativement battre l’Irak afin d’atteindre le total minimum de trois points, après leurs revers contre la France et la Norvège.