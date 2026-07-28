Avant le duel face au MC Alger : Inzaghi surprend les supporters d'Al-Hilal avec une nouvelle décision

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a surpris les supporters du club par une nouvelle décision, avant de disputer le match amical face au MC Alger.

Al-Hilal affrontera le MC Alger demain mercredi, lors de son troisième match amical de son stage à l'étranger en Autriche, avant le début de la nouvelle saison footballistique 2026-2027.

Le journaliste saoudien Hamad Al-Souwaïlhi a affirmé qu'Inzaghi était revenu sur sa décision précédente et avait accepté que le match face au MC Alger soit diffusé, sans qu'il se déroule à huis clos.

Al-Souwaïlhi a précisé que le club saoudien travaille actuellement avec la chaîne « STC TV » pour réunir les conditions nécessaires à la retransmission du match en direct.

Le match face au MC Alger sera le troisième que disputera Al-Hilal lors de son stage à l'étranger en Autriche, après sa victoire sur le club autrichien du Sturm Graz sur le score de 2-1, puis son succès face au club sud-africain des Mamelodi Sundowns sur un score de deux buts à zéro.

Al-Hilal conclura ses matchs de son stage en Autriche le 3 août prochain, lorsqu'il affrontera Al-Ahli SC, avant de rentrer à Riyad, la capitale saoudienne.