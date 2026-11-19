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Necmeddin Bilal Erdoğan, fils du président turc Recep Tayyip Erdoğan et président de la Fédération mondiale d'ethnosport, a tenu à rendre visite au club saoudien d'Al-Nassr avant le Clasico face à son rival de toujours, Al-Ahli.

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Al-Nassr se déplace demain vendredi sur la pelouse d'Al-Ahli, au stade Al-Inma de Djeddah , pour un match en retard de la 9e journée de la Roshn Saudi League.

À environ 24 heures de la rencontre, Al-Nassr a publié sur son compte officiel X des photos de la visite de Necmeddin Bilal Erdoğan au siège du club, dans la capitale saoudienne, Riyad.

Les clichés montrent le fils du président turc posant pour quelques photos souvenirs avec le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine de l'équipe, ainsi qu'avec la star sénégalaise Sadio Mané.

Necmeddin Bilal Erdoğan se trouvait ce jeudi à Riyad afin d'assister à la cérémonie d'ouverture du Festival mondial de l'ethnosport, actuellement organisé par l'Arabie saoudite.

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Le Festival mondial de l'ethnosport se tient dans le quartier du New Murabba, sur la route du roi Salmane ben Abdelaziz, à Riyad. Il réunit 18 pays, en lice dans 38 disciplines différentes, et se déroule pour la première fois hors du territoire turc.

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Cette visite est intervenue peu avant le départ de la délégation d'Al-Nassr pour Djeddah, où l'attend Al-Ahli dans un Clasico aux enjeux considérables pour les deux équipes.

Al-Nassr occupe la troisième place du championnat saoudien avec 28 points, à deux longueurs d'Al-Hilal et devancé uniquement à la différence de buts par Al-Qadsiah, deuxième.

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De son côté, Al-Ahli pointe au sixième rang avec 21 points, glanés grâce à 7 victoires pour 4 défaites, soit 9 points de retard sur le leader, Al-Hilal.

En dehors de la Roshn Saudi League, Al-Ahli occupe la sixième place du groupe Ouest de la Ligue des champions d'Asie Élite avec 8 points, obtenus grâce à deux victoires et deux nuls, sans la moindre défaite jusqu'ici.

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Al-Nassr, lui, est septième du groupe Ouest de la compétition continentale avec 6 points, fruit de deux victoires et d'une seule défaite, et compte un match en retard face aux Émiratis d'Al-Wasl.

En Coupe du Roi, Al-Ahli a franchi les seizièmes de finale en s'imposant 2-1 face à Al-Anwar et se prépare à affronter Al-Ula en huitièmes de finale, le lundi 11 janvier prochain, au stade Prince Mohammed ben Abdelaziz de Médine.

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Al-Nassr s'est lui aussi qualifié pour les huitièmes de finale de l'épreuve après sa victoire 4-1 dans le derby de Riyad contre Al-Diriyah. Il affrontera Al-Kholood, également le lundi 11 janvier prochain, à l'Al-Awwal Park de Riyad.

Les deux équipes s'apprêtent par ailleurs à disputer la Supercoupe d'Arabie saoudite au Koweït : Al-Ahli y affrontera Al-Qadsiah le 19 décembre prochain, la veille du match entre Al-Nassr et Al-Kholood. En cas de qualification, les deux clubs se retrouveront en finale, le 23 du même mois.