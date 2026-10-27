Le Michael Carrick continue de diriger Manchester United lors de la confrontation face à Chelsea, prévue samedi prochain, dans le cadre des rencontres de la Premier League anglaise.

Des sources ont révélé à la BBC que Carrick, âgé de 45 ans, aura l'occasion de corriger la trajectoire de l'équipe sur la pelouse d'Old Trafford, après un début de saison catastrophique.

Carrick a supervisé les entraînements de Manchester United mardi matin, dans le cadre des préparatifs de l'équipe pour mettre fin à une série de 8 matchs consécutifs sans la moindre victoire dans toutes les compétitions, lorsqu'elle se déplacera chez Chelsea au stade de Stamford Bridge samedi.

La lourde défaite face à Bournemouth sur le score de 0-3, dimanche dernier à Old Trafford, a suscité des doutes quant à l'avenir de Carrick, alors que Manchester United occupe la dix-septième place, à seulement une place de la zone de relégation.

Prochains matchs CHE Premier League 08:30 MUN

Les informations indiquent que la direction de Manchester United a étudié la possibilité de limoger Carrick et de faire appel à un nouvel entraîneur, Eddie Howe, ancien entraîneur de Newcastle United, et Julian Nagelsmann, ancien sélectionneur de l'Allemagne, figurant parmi les options envisagées.

Mais des sources ont confirmé à la BBC que l'ancien entraîneur de Middlesbrough prendra en charge Manchester United face à Chelsea, et qu'il aura également l'occasion d'améliorer les résultats de l'équipe et de retrouver son niveau.







