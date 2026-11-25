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Al-Hilal a récupéré un joueur blessé avec la sélection saoudienne, avant son match très attendu face à Al-Ettifaq en Roshn Saudi League.

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Al-Hilal se déplacera samedi prochain sur la pelouse d'Al-Ettifaq, à Dammam, pour le compte de la 13e journée de la Roshn Saudi League.

À 72 heures de la rencontre, Al-Hilal a publié sur son compte officiel sur « X » un communiqué annonçant que son latéral droit Mohamed Mahzari avait pris part à la première partie de l'entraînement collectif, avant de poursuivre ensuite son programme de rééducation.

Mahzari s'est blessé avec la sélection saoudienne lors de la dernière trêve internationale, en ce mois de novembre, après avoir disputé quelques minutes du match amical face à la Corée du Sud, remporté 3-2 par l'Arabie saoudite.

Cette blessure a privé la sélection saoudienne de son latéral droit lors de la défaite en amical contre l'Ouzbékistan (1-2), dans la capitale qatarie, Doha. Le joueur est en effet rentré dans la capitale saoudienne, Riyad, pour y être soigné.

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Âgé de 24 ans, il s'impose comme l'un des grands atouts d'Al-Hilal cette saison. L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur de l'équipe, en a fait un titulaire indiscutable : il a disputé 15 matchs sous ses ordres, toutes compétitions confondues, pour deux passes décisives et aucun but.

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Le couloir droit d'Al-Hilal est ainsi au complet, puisque l'autre latéral droit, Hamad Al-Yami, avait réintégré l'entraînement collectif à la mi-novembre, après s'être remis d'une longue blessure qui l'a tenu éloigné des terrains pendant 9 mois.

Al-Yami s'était blessé à la rotule lors de la rencontre face à Al-Taawoun, le 24 février dernier, un match en retard de la 10e journée de la Roshn Saudi League, avant d'être opéré en Finlande en mars dernier.

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Hamad Al-Yami a retrouvé l'entraînement collectif d'Al-Hilal il y a une dizaine de jours, et attend désormais l'occasion de refaire son apparition en match dans les semaines à venir.

Al-Hilal aborde le match contre Al-Ettifaq en position de leader de la Roshn Saudi League avec 30 points, récoltés grâce à 10 victoires et une seule défaite, soit deux longueurs d'avance sur Al-Qadsiah et Al-Nassr.

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Par ailleurs, l'équipe de l'Italien Simone Inzaghi occupe la troisième place du groupe Ouest de la Ligue des champions de l'AFC Élite avec 10 points, fruit de 3 victoires, un nul et une défaite, à seulement 3 points d'Al-Aïn, le leader émirati.

Al-Hilal a d'ailleurs trébuché lors de sa dernière sortie en Ligue des champions de l'AFC Élite : alors qu'il menait 2-0, le club ouzbek de Neftchi Fergana est parvenu à revenir au score en seconde période, et la rencontre s'est soldée sur un nul 2-2.

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Al-Hilal a également franchi les 32es de finale de la Coupe du Roi en s'imposant 2-0 face à Al-Raed, et se prépare à affronter Al-Hazm en huitièmes de finale le mardi 12 janvier prochain, au Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne, Riyad.