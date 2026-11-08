Avant le choc attendu face à Arsenal : les joueuses du Barça écrasent Madrid cinq buts à zéro

L'équipe féminine du Barça a signé une large victoire face à son hôte, le Madrid CFF (club indépendant de football féminin), sur le score de 5-1, lors de la rencontre qui les a opposés au stade Johan Cruyff, dans le cadre du championnat d'Espagne. Le club catalan poursuit ainsi sa série de résultats positifs et conserve son bilan vierge de toute défaite dans la compétition, creusant l'écart avec le Real Madrid, deuxième, à 4 points, avant le choc attendu face à Arsenal jeudi prochain.

L'entraîneur Pere Romeu a profité de la rencontre pour ménager plusieurs de ses joueuses cadres, apporter des changements à la composition et donner leur chance à certains jeunes éléments, en préparation du choc européen attendu au stade Spotify Camp Nou.

Le onze de départ a été marqué par l'absence de Patri Guijarro, van Asten et Aitana, cette dernière, milieu de terrain catalane, n'ayant disputé aucune minute, tandis que Rosalía a conservé sa place après avoir disputé l'intégralité du derby. Sydney a occupé le poste d'arrière droite, avec la participation d'Aïcha aux côtés de Martina Fernández en charnière centrale.

Le coup d'envoi de la rencontre a été précédé d'un hommage émouvant à Jesús de Miguel : les joueuses sont entrées sur la pelouse sans que l'hymne national ne retentisse et ont observé une minute de silence sur les notes du morceau « El cant dels ocells » de Pau Casals, avant que le match ne soit de nouveau interrompu à la neuvième minute en sa mémoire.

Le Barça a entamé la rencontre avec un pressing offensif manifeste, et Pina a failli ouvrir le score très tôt d'une frappe repoussée par la gardienne Belén, mais le Madrid CFF a montré sa volonté de rivaliser, s'appuyant sur un pressing haut et tentant de suivre le rythme des locales dans la possession.

La domination catalane a toutefois contraint les visiteuses à reculer dans leur camp, au milieu de tentatives répétées de percer leur défense, notamment les centres de Graham Hansen sur le côté droit.

En face, le Barça est parvenu à limiter le danger des contres de son adversaire, grâce à la solide prestation défensive d'Aïcha, qui a pris le dessus dans ses duels avec Oubamba, principal atout offensif du Madrid CFF.

Avant la fin de la première période, le Barça a traduit sa supériorité par deux buts : Brugts a ouvert le score après avoir exploité un ballon de Hekman dans la surface, réussissant à déborder la gardienne Belén et à loger le ballon au fond des filets.

Peu après, Eva Pajor a ajouté le deuxième but d'une frappe puissante, à l'issue d'une action collective amorcée par un bel effort individuel de Pina, avant que Caroline ne poursuive la construction d'une passe décisive.

Au début de la seconde période, Pere Romeu a procédé à 3 changements, en faisant entrer van Asten, Carla Giulia et Patri Guijarro à la place d'Aïcha, Brugts et Graham Hansen. Il a également offert à Marta Torrejón l'occasion de participer à un moment historique, après qu'elle a atteint sa 500e rencontre officielle sous le maillot du Barça, devenant ainsi la troisième joueuse à réaliser cet exploit, après Melanie Serrano et Alexia Putellas.

Le troisième but n'a pas tardé, après que Patri Torrejón a adressé un centre précis dans la surface des six mètres, repris par Carla Giulia d'une frappe victorieuse dans les filets.

Le Barça a poursuivi sa domination, et Patri Guijarro a ajouté le quatrième but d'une frappe puissante de l'extérieur de la surface, profitant d'un ballon préparé par Rosalía, avant que Pina ne scelle la manita, à la suite d'une passe de Patri Guijarro après une nouvelle combinaison avec Carla Giulia.

Dans les dernières minutes, le Madrid CFF est parvenu à inscrire un but pour sauver l'honneur, après qu'Alba Ruiz a transmis le ballon à Conan, qui l'a reçu à hauteur du point de penalty et a frappé dans le but du Barça, la rencontre s'achevant sur une victoire des locales 5-1.

Avec ce succès, le Barça a poursuivi ses belles performances en championnat d'Espagne, profitant du faux pas du Real Madrid samedi pour porter l'écart avec lui à 4 points. L'équipe de Pere Romeu obtient ainsi un précieux coup de pouce moral avant de recevoir Arsenal lors du choc européen attendu jeudi prochain.