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rodriGetty Images

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Avant l'échec de l'opération : les détails de l'offre du Real Madrid pour recruter Rodri

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Bien en deçà des attentes

Alors que le capitaine de la sélection espagnole Rodri passe actuellement sa visite médicale avec le FC Barcelone, de nouvelles informations viennent éclairer le rôle du Real Madrid dans ce transfert.

Le club merengue a cherché à recruter Rodri, la star de Manchester City, pendant plusieurs semaines, mais le milieu de terrain espagnol a finalement choisi de rejoindre le rival catalan.

Plusieurs rapports de presse ont indiqué que le Barça avait bouclé le transfert de Rodri, et qu'il ne reste plus que l'annonce officielle, après un accord sur tous les détails financiers, le club catalan versant 60 millions d'euros comme montant fixe, auxquels s'ajoutent 11 millions de bonus.

Mais selon l'émission espagnole « El Chiringuito », le Real Madrid aurait présenté à Manchester City une offre initiale inférieure à 40 millions d'euros pour tenter de s'attacher les services du lauréat du Ballon d'Or 2024.

L'émission a précisé que cette offre était bien en deçà des attentes de Manchester City pour le joueur espagnol, tandis que le Barça a affiché une volonté nettement plus grande de conclure le transfert de Rodri.



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