À la veille de leur entrée en lice contre l’Uruguay, les gardiens de l’équipe d’Arabie saoudite, Mohammed Al-Owais et Nawaf Al-Aqidi, ont été repérés lors d’une séance d’entraînement spécifique. Ils portaient des lunettes d’entraînement high-tech conçues pour améliorer leurs réflexes et leur anticipation visuelle.

Cette démarche s’inscrit dans un programme technique de pointe destiné à améliorer leur vitesse de réaction, leur concentration et leur anticipation visuelle, au moyen d’exercices axés sur la réduction du temps de réponse et la simulation de situations rapides dans la surface de réparation, souvent décisives en quelques fractions de seconde lors des grandes rencontres.

Ces méthodes, désormais courantes dans la préparation des gardiens de haut niveau, ont déjà été adoptées par plusieurs grands noms européens, à l’image de l’Allemand Manuel Neuer, connu pour peaufiner sa réactivité et sa prise de décision sous pression grâce à des exercices similaires.









Le staff technique de la sélection saoudienne s’attache ainsi à optimiser la préparation de l’ensemble du groupe, en prévision d’un premier match délicat face à l’Uruguay, l’un des principaux favoris du groupe H, qui compte également l’Espagne et le Cap-Vert.

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L’objectif est de renforcer leur capacité à gérer les ballons inattendus, les face-à-face et les tirs rapides à bout portant, tout en optimisant leur placement et leurs réflexes dans les situations critiques au sein de la surface de réparation.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté du staff technique de s’aligner sur les dernières méthodes d’entraînement mondiales, qui reposent désormais sur la combinaison des aspects mentaux, visuels et physiques, et non plus uniquement sur les aspects traditionnels sur le terrain.

L’encadrement technique espère ainsi que cette préparation minutieuse portera ses fruits lors de la rencontre à venir, où les gardiens devront faire face à une pression offensive uruguayenne attendue dès les premières minutes.