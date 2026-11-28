Comment regarder Auxerre - Marseille avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour accéder à l’intégralité du contenu et profiter du match !

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Avant-match

Ligue 1 - Journée 12 29 nov. 2026 - 09:00 Stade de l'Abbé-Deschamps

Marseille se déplace dimanche au stade de l’Abbé-Deschamps pour affronter Auxerre en Ligue 1. L’équipe de Bruno Genesio cherchera à rebondir après une défaite préjudiciable en championnat.

Cette défaite a été concédée face au Mans, vainqueur 3-2 au Vélodrome le 22 novembre. Elle a mis fin à une série de quatre victoires consécutives, toutes compétitions confondues, et a été d’autant plus douloureuse que Marseille affichait une bonne forme.

La réaction est venue en milieu de semaine en Ligue Europa, avec une victoire 1-0 de Marseille contre le Levski Sofia. Amine Gouiri a marqué sur penalty et Pierre-Emile Hojbjerg a maîtrisé le milieu de terrain. Genesio n’a pas apprécié la tentative de panenka manquée par Gouiri plus tard dans le match.

Auxerre occupe la 15e place et aborde ce rendez-vous dans une forme irrégulière sous la direction de Will Still. Le club a fait match nul 1-1 contre Monaco lors de sa dernière rencontre et n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches de championnat.

Marseille est sixième, mais l’équipe à domicile aura des raisons de croire en ses chances de lui compliquer la tâche. Auxerre n’a pas été facile à battre chez lui face aux équipes qui l’entourent au classement, et la récente défaillance défensive de Marseille lui donnera des motifs d’espoir.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder le match, notamment les informations sur la chaîne TV et le streaming.

Les informations officielles de diffusion pour Auxerre - Marseille ne sont pas disponibles actuellement. Les détails concernant la chaîne TV et le streaming seront ajoutés dès leur confirmation.

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