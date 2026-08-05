Le Français Lucas Digne, ancien latéral gauche du Barça et joueur d'Aston Villa, a suscité une vague importante de réactions après être apparu vêtu du maillot du Real Madrid.

Cela s'est produit dans une vidéo publiée par le journal espagnol Marca, et intervient alors que le joueur est proche d'un transfert au Paris Saint-Germain.

L'apparition de Digne sous le maillot du rival historique du Barça a attiré tous les regards, d'autant qu'il avait auparavant défendu les couleurs du club catalan entre 2016 et 2018, avant de partir pour Everton puis Aston Villa.

Le joueur est désormais aux portes d'une nouvelle expérience en Ligue 1, après que le Paris Saint-Germain a scellé son accord pour l'engager lors de la période des transferts estivaux en cours.

Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano avait confirmé que Paris était parvenu à un accord verbal avec le joueur et avait informé Aston Villa de son intention de payer le montant de la clause libératoire de son contrat, qui est inférieur à 10 millions d'euros, à l'issue de la participation du joueur à la Coupe du monde 2026.

Romano a précisé que Digne avait accepté de rejoindre le champion de France, en acceptant un rôle de doublure du Portugais Nuno Mendes au poste de latéral gauche.

Bien que son apparition sous le maillot du Real Madrid ne soit liée à aucune démarche sur le marché des transferts, elle a suscité de nombreux commentaires parmi les supporters, en raison de son passé avec le Barça, lui permettant de voler la vedette avant de finaliser son transfert attendu au Paris Saint-Germain.

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