À quelques jours de son match très attendu contre la Belgique lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, l’équipe nationale iranienne affronte un contretemps inattendu : l’un de ses joueurs, Mehdi Taremi, pourrait ne pas être du voyage pour des raisons administratives, sans rapport avec une blessure ou une suspension.

Selon des sources iraniennes confirmées par l’Agence France-Presse, l’ailier Mehdi Tarabi pourrait ainsi manquer la rencontre face aux Diables Rouges en raison d’un problème administratif lié à son visa d’entrée sur le territoire américain.

Si les matchs de l’Iran se jouent sur sol américain, la sélection a installé son camp de base à Tijuana (Mexique) en raison des tensions politiques entre Téhéran et Washington. L’équipe ne traverse la frontière que le jour des rencontres, avant de regagner immédiatement le Mexique.

Selon certaines informations, Tarabi n’aurait obtenu qu’un visa à entrée unique, valable uniquement pour son premier passage sur le sol américain. Concrètement, ce document expirera dès qu’il quittera le pays après le match nul 2-2 face à la Nouvelle-Zélande, contrairement au reste de la délégation, détenteur de visas à entrées multiples.

Une crise majeure frappe donc le camp iranien, car le joueur risque de ne pas pouvoir réintégrer le territoire américain pour affronter la Belgique.

Selon certaines informations, la Fédération iranienne de football aurait déjà engagé des démarches urgentes pour obtenir un nouveau visa pour le joueur, dans l’espoir de résoudre cette crise avant la date du match tant attendu.

Si l’issue de cette nouvelle demande n’a pas encore été communiquée, l’agence iranienne a confirmé que l’ensemble de la délégation, Tarabi inclus, a bien regagné le Mexique après le match nul 2-2 face à la Nouvelle-Zélande.

Cette crise survient quelques heures après les critiques répétées du camp iranien concernant les conditions logistiques subies par la sélection pendant la compétition.

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