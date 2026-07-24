L'ailier brésilien Malcom a poursuivi sa belle forme lors des matches amicaux disputés par Al-Hilal avant le début de la nouvelle saison 2026-2027, en menant son équipe vers une nouvelle victoire aux dépens du champion d'Afrique.

Al-Hilal s'est imposé face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns sur le score de 2-0, lors du match amical qui a opposé les deux formations ce vendredi, au stage de préparation à l'étranger du « Zaïm » en Autriche, en vue de la nouvelle saison.

La rencontre a été marquée par le brio de Malcom, auteur des deux buts d'Al-Hilal, à commencer par la première mi-temps après s'être présenté seul devant le but, à la suite d'une passe remarquable du milieu de terrain serbe Sergej Milinkovic-Savic.

L'ailier brésilien a lui-même ajouté le second but en seconde période, après avoir dévié directement au fond des filets un centre de la nouvelle recrue Sabri Dhel.

Malcom a ainsi inscrit 3 buts lors des deux matches amicaux d'Al-Hilal durant son stage à l'étranger en Autriche, lui qui avait déjà marqué un but lors de la victoire face aux Autrichiens du Sturm Graz sur le score de 2-1.

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a tenu à donner sa chance à de nombreux éléments, parmi lesquels les nouvelles recrues, en tête desquelles le gardien international Mohammed Al-Owais, qui a disputé son premier match en seconde période.

Il convient de rappeler que le « Zaïm » disputera deux nouveaux matches amicaux lors de son stage à l'étranger en Autriche, contre le MC Alger, le 29 juillet courant, et l'Al-Ahli qatarien, le 3 août prochain.