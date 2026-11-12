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Écarté au Borussia Dortmund, Felix Passlack n’a pas non plus réussi à s’imposer au VfL Bochum. Aujourd’hui âgé de 28 ans, il est capitaine en Écosse, où il a connu des hauts et des bas en peu de temps.

Chez les Hibs, on sait faire dans le suspense et l’émotion. Même quand on n’est pas directement concerné. Mais reprenons depuis le début.

Lors de la phase pour le titre de la Premiership écossaise, le Hibernian FC d’Édimbourg s’est imposé 2-1 sur la pelouse des Rangers de Glasgow lors de l’avant-dernière journée de la saison passée. Entré en jeu, Dane Scarlett a inscrit le but de la victoire à la 89e minute, sur une passe de Felix Passlack, dont il sera surtout question ici.

Ce succès, conjugué à la défaite du concurrent direct, le FC Motherwell, a offert aux Hibs un match décisif pour décrocher une place en coupe d’Europe lors de la dernière journée. Mais Hibernian s’est incliné 0-1 devant son public, a terminé cinquième et s’est retrouvé les mains vides.

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Mais pas pour longtemps. Dans le même temps, le Celtic a battu les Hearts of Midlothian, rivaux d’Hibernian à Édimbourg, qui avaient été tout près, durant toute la saison, de devenir les premiers champions depuis 1985 à ne s’appeler ni Celtic ni Rangers. Une semaine plus tard, le Celtic, sacré champion, s’est rendu à Hampden Park pour battre Dunfermline Athletic en finale de la Coupe. Grâce à cette victoire du Celtic, les Hibs se sont finalement qualifiés pour une compétition européenne pour la deuxième saison consécutive, une première depuis 50 ans.

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Felix Passlack a quitté le VfL Bochum pour Hibernian, en Écosse

Passlack s’est retrouvé au cœur de tous ces rebondissements, comme de ceux qui allaient suivre. Lors du dernier jour du mercato hivernal, le latéral, autrefois écarté au Borussia Dortmund, avait quitté le VfL Bochum pour l’Écosse. Le club historique d’Édimbourg a déboursé 200 000 euros pour le recruter, alors que son contrat devait expirer durant l’été.

Passlack a passé deux saisons et demie à la Castroper Straße. Longtemps titulaire, il n’a presque plus joué après la relégation en deuxième division en 2025. Hibernian avait manifesté son intérêt très tôt. Le joueur, aujourd’hui âgé de 28 ans et lauréat en 2015 de la médaille d’or Fritz Walter des moins de 17 ans, avait déjà passé les fêtes de Noël précédentes à Édimbourg pour se laisser convaincre par un transfert.

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Passlack, qui avait auparavant connu l’étranger lors de prêts à Norwich City et au Fortuna Sittard, a finalement dû attendre jusqu’au dernier moment : Bochum devait d’abord lui trouver un remplaçant et a recruté Oliver Olsen au Randers FC, club de première division danoise. « À partir du 1er janvier, j’attendais et je me disais : allez, recrutez quelqu’un, recrutez quelqu’un ! C’était quand même un peu frustrant », a-t-il raconté plus tard.

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Felix Passlack nommé capitaine d’Hibernian huit mois après son arrivée

Passlack, qui a signé un contrat jusqu’en 2029, a connu des débuts fulgurants dans la capitale écossaise. Après une seule séance d’entraînement, il figurait déjà dans le onze de départ, peu après son transfert. Moins de trois semaines plus tard, il marquait son premier but lors d’une victoire surprise 2-1 au Celtic Park.

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Dès lors, Passlack est devenu incontournable dans le onze de départ. La saison dernière, il a commencé chacun de ses 13 matches, exclusivement comme milieu droit. « Le fait d’avoir joué sur le côté quand j’étais jeune m’aide. Énormément, même. C’est exactement ce que l’entraîneur veut voir : que nous soyons toujours dans la surface, toujours prêts au second poteau », a-t-il expliqué.

Depuis, son statut n’a pas changé. Mieux encore : aujourd’hui, Passlack est même capitaine de l’équipe, huit mois seulement après son arrivée. Son coéquipier Jamie McGrath n’en revenait pas : « Ça fait quand même bizarre de le voir avec le brassard de capitaine. Felix est très apprécié de tous, c’est vraiment quelqu’un de formidable et de très abordable. Il est au cœur de l’équipe. »

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Hibernian est passé tout près d’un exploit historique en Europe

Comment en est-on arrivé là ? Il a encore fallu du suspense. Les hommes de David Gray ont franchi deux tours de qualification pour la Ligue Conférence. Après un 0-0 à l’extérieur, ils ont ensuite accueilli le KAA Gent à Easter Road. Une victoire aurait permis aux Hibs de disputer, pour la première fois de leur histoire, la phase de groupes d’une compétition européenne.

Menés 0-1, ils ont renversé la rencontre, Passlack inscrivant le but du 2-1 à la 77e minute. Pourtant, ils ont fini par perdre : les Belges ont marqué le but du 3-2 à la première minute du temps additionnel. Hibernian était à terre.

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Lors des quatre matches de championnat suivants, les Hibs ont subi trois défaites. L’entraîneur Gray a été limogé et Marink Reedijk lui a succédé. Âgé de seulement 35 ans, ce dernier avait auparavant obtenu la montée en première division avec le SK Beveren après cinq ans. Celle-ci était acquise dès la fin février, après 66 points pris sur 72 possibles.

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Felix Passlack et Hibernian deviennent viraux grâce à l’hymne du club

Reedijk était en poste depuis quelques jours à peine lorsqu’il a retiré le brassard à Martin Boyle pour nommer Passlack capitaine, une première dans la carrière de l’Allemand. « Felix est un exemple pour moi. Il court des milliers de kilomètres, donne le meilleur de lui-même et laisse tout sur le terrain. C’est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment. Il ne se contente pas de montrer l’exemple : il donne aussi son avis et possède suffisamment d’expérience pour savoir ce qu’on attend de lui », a déclaré Reedijk.

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Mais l’impressionnante série de l’entraîneur néerlandais s’est aussitôt arrêtée en Écosse. Les Hibs ont perdu leurs trois premiers matches sous ses ordres, chaque fois avec un but d’écart, et ont dégringolé à la dernière place du classement. Encore du suspense, encore des émotions, dans toute leur diversité.

Car quelques jours seulement après ce point bas sur le plan sportif est survenu un grand moment, devenu viral et qui pourrait rester dans l’histoire du club. Hibernian a remporté la demi-finale de la League Cup, la deuxième compétition de coupe du pays, en s’imposant 2-1 chez les Hearts, à Tynecastle Park. Après la victoire contre leur grand rival de la ville, supporters et joueurs ont chanté ensemble l’hymne traditionnel du club, « Sunshine on Leith », des Proclaimers. Le lendemain, des extraits tournaient en boucle sur les réseaux sociaux.

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Felix Passlack et Hibernian peuvent décrocher leur premier titre depuis 2016

Passlack, titulaire lors de 19 de ses 21 matches cette saison, était submergé par l’émotion. « Je me plais vraiment ici. J’aime la ville, le club, les gens sont formidables. Ça a été vraiment facile de m’intégrer à l’équipe. Pour moi, porter le brassard de capitaine est un privilège. Je le porte avec fierté », a-t-il confié.

Après un nul et une victoire 4-0 à Aberdeen, match au cours duquel Passlack, touché, a dû quitter le terrain prématurément, les Hibs se sont donné un peu d’air et sont remontés à la dixième place du championnat à douze équipes. Il leur reste cinq matches de championnat après la trêve internationale avant la finale de la coupe contre les Rangers, seulement six jours après leur confrontation en Premiership.

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Passlack, qui affiche un solide bilan de dix contributions à des buts en 34 matches officiels avec Hibernian (quatre buts et six passes décisives), garde de bons souvenirs des Rangers : en août, mais aussi auparavant en mai, il a participé à une victoire 2-1 à l’Ibrox Stadium.

Les deux équipes se retrouveront désormais à Hampden Park. Les Hibs peuvent décrocher leur premier titre depuis 2016. Cette année-là, ils avaient remporté la Coupe d’Écosse pour la première fois depuis 114 ans. Leurs adversaires en finale étaient les Rangers de Glasgow. L’auteur du but de la victoire, à la deuxième minute du temps additionnel ? Leur ancien entraîneur Gray. Difficile d’imaginer meilleur présage.

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