Les caméras de la Coupe du monde n’ont rien manqué : juste avant de tirer le penalty décisif contre la Croatie en 16es de finale de la Coupe du monde 2026, Cristiano Ronaldo a attiré tous les regards en murmurant « Bismillah » dans un instant de concentration intense.

La séquence intervient à un moment décisif de la rencontre disputée au stade BMO Field, alors que le Portugal est mené d’un but. Avec un sang-froid enviable, « El Don » a transformé ce penalty en but égalisateur à la 68e minute, permettant à son équipe de revenir dans le match qui s’est finalement soldé par une victoire palpitante du Portugal 2-1, avant que le capitaine ne quitte la pelouse à la 80e minute.

Cette brève formule, captée par les caméras, rappelle un comportement devenu une marque de fabrique de la carrière récente de Ronaldo, que ce soit sous le maillot du club saoudien Al-Nassr ou avec la sélection portugaise : il a pour habitude de répéter des phrases à caractère spirituel dans le cadre de son rituel mental avant les moments décisifs.

Comme toujours, ce détail a immédiatement enflammé les réseaux sociaux : chaque geste, chaque mot et chaque regard de Ronaldo alimente les débats. Entre ceux qui y ont vu un acte de foi et ceux qui l’ont analysé comme une simple routine pré-match, une évidence s’impose : Cristiano ne se contente pas de marquer des buts, il crée l’événement avant même d’avoir touché le ballon.