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L'avenir de Michael Carrick à Manchester United est désormais scellé, alors que des rapports de presse ont révélé que la direction du club est parvenue à un accord de principe avec l'Argentin Mauricio Pochettino pour prendre les rênes de l'équipe, dans un contexte de résultats en baisse durant la saison en cours.

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Le journaliste italien Fabrizio Romano a révélé ce jeudi matin que Manchester United avait déjà pris la décision de limoger Carrick, âgé de 45 ans, après le début de saison décevant de l'équipe.

Carrick avait pris en charge la direction technique de l'équipe dans le cadre d'un contrat permanent dès le début de la saison en cours, après l'avoir menée provisoirement à la troisième place de la Premier League la saison dernière, mais les résultats ont chuté de manière brutale depuis le lancement de la nouvelle saison.

Manchester United traverse une période difficile, puisqu'il occupe la dix-huitième place de la Premier League, sous la ligne de relégation, et se classe également dix-septième sur 36 équipes en Ligue des champions, sans qu'aucun signe clair d'amélioration des résultats n'apparaisse ces dernières semaines.

Un accord avec Pochettino et l'obstacle de la clause libératoire

Selon les informations, Manchester United est parvenu à un accord de principe avec Pochettino pour occuper le poste de directeur technique, tandis que certains détails restent encore en discussion entre les deux parties.

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L'entraîneur argentin est lié par un contrat avec la Fédération américaine de football jusqu'à la mi-2030, un contrat qui comporte une clause libératoire d'une valeur d'environ 7 millions de livres sterling, soit près de 9 millions d'euros, que le club anglais devra négocier avec la Fédération américaine.

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Manchester United travaille également à trouver un accord avec Pochettino au sujet des membres de son staff technique, alors que les négociations avec la Fédération américaine devraient s'accélérer au cours des vingt-quatre prochaines heures.

Malgré le souhait de la direction de United de voir l'entraîneur argentin arriver à Old Trafford dans les meilleurs délais, elle est consciente de son engagement dans sa mission actuelle avec la sélection américaine, qui se prépare à disputer deux matches face à Haïti durant la trêve internationale en cours.

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Les prévisions indiquent que Pochettino pourrait prendre les commandes de Manchester United avant la confrontation face à Liverpool à Anfield le 22 novembre, après que la plupart des joueurs de l'équipe seront de retour au club d'ici jeudi prochain.

Une réunion à Monaco a scellé le sort de Carrick

La démarche visant à changer le staff technique est intervenue à la suite d'une réunion tenue par Omar Berrada, le directeur général de Manchester United, et Jason Wilcox, le directeur sportif, avec Jim Ratcliffe, copropriétaire du club, à Monaco mercredi, afin d'examiner le début de saison manqué de l'équipe.

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Carrick avait obtenu une dernière chance de poursuivre son aventure après la lourde défaite concédée face à Bournemouth sur le score de 3-0 à Old Trafford le mois dernier, mais les indicateurs au sein du club penchent désormais vers un changement au niveau de la direction technique.

En cas de finalisation de l'accord, Pochettino deviendra le huitième entraîneur permanent de Manchester United depuis la retraite de Sir Alex Ferguson il y a 13 ans, tandis que Carrick cherchera une nouvelle expérience, lui qui a déjà entraîné Middlesbrough en Championship.