Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
FBL-EUR-C1-MAN UTD-ROMAGetty Images
Loai Mohamed
Traduit par

Au milieu des rumeurs autour de Pochettino, Manchester United scelle le sort de Carrick par une décision définitive

Suivez GOAL sur Google

L'avenir de Michael Carrick à Manchester United est désormais scellé, alors que des rapports de presse ont révélé que la direction du club est parvenue à un accord de principe avec l'Argentin Mauricio Pochettino pour prendre les rênes de l'équipe, dans un contexte de résultats en baisse durant la saison en cours.

Publicité

Le journaliste italien Fabrizio Romano a révélé ce jeudi matin que Manchester United avait déjà pris la décision de limoger Carrick, âgé de 45 ans, après le début de saison décevant de l'équipe.

Carrick avait pris en charge la direction technique de l'équipe dans le cadre d'un contrat permanent dès le début de la saison en cours, après l'avoir menée provisoirement à la troisième place de la Premier League la saison dernière, mais les résultats ont chuté de manière brutale depuis le lancement de la nouvelle saison.

Manchester United traverse une période difficile, puisqu'il occupe la dix-huitième place de la Premier League, sous la ligne de relégation, et se classe également dix-septième sur 36 équipes en Ligue des champions, sans qu'aucun signe clair d'amélioration des résultats n'apparaisse ces dernières semaines.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
ArsenalArsenalARS
10901155+1027
V
V
V
V
V
2
BrightonBrightonBHA
10712267+1922
V
V
D
V
V
3
Manchester CityManchester CityMCI
107032113+821
D
D
D
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
105321410+418
V
D
V
V
D
5
ChelseaChelseaCHE
105141916+316
D
V
D
V
V
6
EvertonEvertonEVE
104421210+216
V
V
D
D
N
7
BournemouthBournemouthBOU
104331614+215
V
V
V
V
D
8
BrentfordBrentfordBRE
103521611+514
D
V
N
D
N
9
LeedsLeedsLEE
10352108+214
V
D
N
N
D
10
Aston VillaAston VillaAVL
103431417-313
N
N
V
V
N
11
TottenhamTottenhamTOT
103341011-112
D
V
V
V
N
12
NewcastleNewcastleNEW
103341316-312
N
D
V
D
D
13
HullHullHUL
102531111011
D
N
N
D
N
14
IpswichIpswichIPS
103251520-511
D
N
N
D
V
15
FulhamFulhamFUL
102441012-210
N
N
V
V
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
10235913-49
V
D
N
D
D
17
CoventryCoventryCOV
103071019-99
D
V
D
D
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
101541419-58
N
D
D
N
N
19
SunderlandSunderlandSUN
10226817-98
V
D
N
D
D
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
102171024-147
D
D
D
D
V
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

Un accord avec Pochettino et l'obstacle de la clause libératoire

Selon les informations, Manchester United est parvenu à un accord de principe avec Pochettino pour occuper le poste de directeur technique, tandis que certains détails restent encore en discussion entre les deux parties.

Publicité
Publicité

L'entraîneur argentin est lié par un contrat avec la Fédération américaine de football jusqu'à la mi-2030, un contrat qui comporte une clause libératoire d'une valeur d'environ 7 millions de livres sterling, soit près de 9 millions d'euros, que le club anglais devra négocier avec la Fédération américaine.

Related Topics

Prochains matchs
LIV

LIV

Premier League

22 nov. 2026

MUN

MUN

Manchester United travaille également à trouver un accord avec Pochettino au sujet des membres de son staff technique, alors que les négociations avec la Fédération américaine devraient s'accélérer au cours des vingt-quatre prochaines heures.

Malgré le souhait de la direction de United de voir l'entraîneur argentin arriver à Old Trafford dans les meilleurs délais, elle est consciente de son engagement dans sa mission actuelle avec la sélection américaine, qui se prépare à disputer deux matches face à Haïti durant la trêve internationale en cours.

Publicité

Les prévisions indiquent que Pochettino pourrait prendre les commandes de Manchester United avant la confrontation face à Liverpool à Anfield le 22 novembre, après que la plupart des joueurs de l'équipe seront de retour au club d'ici jeudi prochain.

Une réunion à Monaco a scellé le sort de Carrick

La démarche visant à changer le staff technique est intervenue à la suite d'une réunion tenue par Omar Berrada, le directeur général de Manchester United, et Jason Wilcox, le directeur sportif, avec Jim Ratcliffe, copropriétaire du club, à Monaco mercredi, afin d'examiner le début de saison manqué de l'équipe.

Publicité

Carrick avait obtenu une dernière chance de poursuivre son aventure après la lourde défaite concédée face à Bournemouth sur le score de 3-0 à Old Trafford le mois dernier, mais les indicateurs au sein du club penchent désormais vers un changement au niveau de la direction technique.

En cas de finalisation de l'accord, Pochettino deviendra le huitième entraîneur permanent de Manchester United depuis la retraite de Sir Alex Ferguson il y a 13 ans, tandis que Carrick cherchera une nouvelle expérience, lui qui a déjà entraîné Middlesbrough en Championship.

Écrit parLoai Mohamed

Rédacteur en chef de shift

Rédacteur en chef de shift, responsable de la supervision du contenu. Je possède plus de 15 ans d’expérience dans le journalisme sportif. J’ai étudié les médias et travaillé dans plusieurs journaux papier ainsi que sur des sites web arabes. Toutefois, l’étape la plus importante de ma carrière a été mon intégration à Kooora, le principal site sportif arabe, en 2016.

Je veille toujours à proposer un contenu fiable, appuyé par des chiffres et des statistiques, loin de toute exagération. J’aime le langage des chiffres, car il ne connaît pas la complaisance. J’ai participé à la couverture des plus grands événements footballistiques, avec un intérêt particulier pour mettre en lumière les stars arabes et leur impact sur la scène mondiale.

Au cours de mon parcours professionnel, mon travail s’est concentré sur la couverture du football, qu’il soit égyptien, arabe ou international. Aujourd’hui, mon attention se porte davantage sur le football saoudien, après l’essor considérable qu’a connu le Royaume ces dernières années.

Depuis mon enfance, je suis lié au football. Mon premier souvenir remonte à la Coupe du monde 1998. Bien que je n’aie eu que huit ans à l’époque, l’intensité des matchs m’a profondément marqué. Je n’oublierai jamais la performance exceptionnelle de Zinedine Zidane en finale et la manière dont il a conduit l’équipe de France à son premier titre.

Le Brésilien Ronaldo a été l’une des légendes qui ont nourri ma passion pour le football au début de ce siècle. Sa manière de marquer était impressionnante, il manquait rarement face au but. Ensuite est apparu Cristiano Ronaldo, que je considère encore aujourd’hui comme mon joueur préféré, car il m’a inspiré par son esprit de défi et sa volonté constante de gagner, ce qui se reflète également dans mon style d’écriture.

Mes articles se concentrent principalement sur la Saudi Pro League, ainsi que sur d’autres compétitions comme la Premier League, La Liga et la Ligue des champions de l’UEFA. Je suis également de près le marché des transferts et j’essaie d’analyser les mouvements en profondeur.

Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.

Quant à mon équipe type de tous les temps, elle se compose de : Iker Casillas dans les buts ; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu et Roberto Carlos en défense ; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane et Ronaldinho au milieu ; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo Nazário en attaque.

Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :

– Un budget astronomique et une élimination décevante… Pourquoi Al Ahly a-t-il échoué en Coupe du monde des clubs ?

– Cela perturbe la sérénité de Salah et rouvre le dossier noir… Liverpool regrettera-t-il le transfert de Wirtz ?

– La loi Benzema s’impose à Al-Nassr… Ronaldo dessine son avenir à la française

– Alonso résout l’énigme Klopp… Arnold passe d’une faiblesse défensive à une arme offensive

Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux via les liens suivants :

Voir le profil de l'auteur