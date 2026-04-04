Au milieu d'une vague de blessures… Comment Inzaghi a-t-il composé l'équipe d'Al-Hilal face à Al-Taawoun ?

L'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur du Al-Hilal, a dû faire appel à plusieurs remplaçants dans son onze de départ afin de pallier les absences dont souffre « le Leader » face à Al-Taawoun.

Al-Hilal accueille son homologue Al-Taawoun ce samedi au stade Kingdom Arena, dans le cadre de la 27e journée du championnat Roshen.

Inzaghi a annoncé la composition officielle de l'équipe, qui ne comptait que 7 joueurs étrangers, les autres étant absents pour cause de blessures ou de suspensions.

Le milieu de terrain serbe Sergej Milinković-Savić est absent pour accumulation de cartons, tandis que les Français Simon Bouabri et Karim Benzema sont blessés, tout comme le défenseur turc Yusuf Akçıkçık.

De plus, plusieurs joueurs locaux importants sont absents pour cause de blessure, à l'instar des ailiers Salem Al-Dossari et Sultan Mandash, du milieu de terrain Nasser Al-Dossari, ainsi que de l'arrière droit Hamad Al-Yami.

L'entraîneur italien a misé sur le Brésilien Marcos Leonardo et l'Ivoirien Mohamed Kader Miti en attaque, épaulés par l'ailier brésilien Malcom, pour pallier les absences de Benzema et de Salem Al-Dossari.

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Inzaghi a également aligné son joueur Murad Hawsawi au milieu de terrain, aux côtés de Mohammed Kano et du Portugais Ruben Neves, pour pallier les absences de Safetch et de Nasser Al-Dossari.

En revanche, Inzaghi a dû compter sur plusieurs joueurs de l'équipe des moins de 21 ans d'Al-Hilal dans son banc des remplaçants, à l'instar d'Abdulaziz Al-Jarmouch, Meshaal Al-Daoud, Abdullah Al-Zaid, Mohammed Al-Zaid, Suhaib Al-Zaid et Saad Al-Mutairi.

Inzaghi espère réussir à surmonter ces absences afin de rester dans la course au titre du championnat saoudien, où son équipe occupe la deuxième place du classement avec 64 points, à 6 points du leader Al-Nassr, qui a disputé un match de plus.

La composition de l'Al-Hilal était la suivante :

Gardien : Yassine Bounou

Défense : Mutaib Al-Harbi - Hassan Tambakti - Kalidou Koulibaly - Theo Hernández

Milieu de terrain : Murad Hawsawi - Ruben Neves - Mohammed Kanno

Ligne d'attaque : Malcom - Marcus Leonardo - Mohamed Kader Miti