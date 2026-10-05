Indépendamment du résultat de la finale face aux Émirats arabes unis, il semble que Georgios Donis ait réussi en peu de temps à faire naître une question qui ne se posait pas avec autant de clarté lors de sa prise en main de la sélection saoudienne : le Grec possède-t-il désormais suffisamment d'atouts pour poursuivre l'aventure ?

L'accès à la finale de la Coupe du Golfe 27 a offert à Donis une occasion importante de remodeler l'image de l'Arabie saoudite, non seulement en raison des résultats, mais aussi par la manière dont la sélection s'est présentée dans un tournoi au cours duquel elle a disputé quatre matchs sans encaisser le moindre but, avant de valider sa qualification pour la finale aux dépens du Qatar aux tirs au but.

Lorsque Donis a pris ses fonctions en avril dernier en remplacement du Français Hervé Renard, il disposait d'un temps extrêmement limité pour préparer la sélection avant la Coupe du monde 2026, avant que l'attention ne se porte sur la Coupe du Golfe 27.

La Fédération saoudienne lui a accordé un contrat courant jusqu'en juillet 2027, ce qui reflète le fait que la mission n'était pas liée à un seul tournoi. Mais les résultats de la Coupe du Golfe offrent désormais au technicien grec une plus grande marge pour évoquer un projet susceptible de perdurer, surtout après qu'il a lui-même affirmé que la sélection avait besoin d'améliorer ses décisions et de maîtriser le déroulement des matchs.

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Une défense qui apporte à Donis une première réponse

Ce que l'on peut attribuer de plus marquant à Donis lors de la Coupe du Golfe 27 jusqu'à présent, c'est l'organisation défensive. La sélection saoudienne a terminé en tête de son groupe après avoir battu le Koweït, Oman et l'Irak sans encaisser le moindre but, avant de conserver sa cage inviolée face au Qatar en demi-finale durant toute la rencontre de 120 minutes, devenant ainsi la meilleure défense du tournoi avant d'affronter les Émirats arabes unis.

Ces chiffres ne signifient pas que l'Arabie saoudite est devenue une équipe aboutie, mais ils révèlent une identité claire dans le secteur qui avait besoin d'une grande dose de stabilité.

Fait notable, Donis lui-même a évoqué, après la qualification pour la finale, le fait de n'avoir encaissé aucun but comme le reflet d'un travail collectif et d'une discipline tactique, tandis qu'il expliquait avant la rencontre face aux Émirats arabes unis que la préparation s'était concentrée sur le pressing haut, l'organisation défensive, la construction du jeu et le contrôle du ballon au milieu de terrain.

Par conséquent, ce qui est apparu dans les matchs n'était pas de simples résultats isolés, mais un ensemble d'idées que l'entraîneur tente d'ancrer au sein de la sélection.

Mais l'attaque n'a pas tranché le débat

En revanche, des points d'interrogation subsistent quant à la capacité de la sélection à faire la différence face à des adversaires qui ferment les espaces. Le match contre le Qatar en a été l'exemple le plus flagrant, le temps réglementaire et les prolongations s'étant achevés sur un score nul et vierge, bien que l'Arabie saoudite se soit procuré quelques occasions, ce que Donis a en partie attribué à la fatigue et à la pression des matchs, notamment avec cinq rencontres disputées en quatorze jours selon ses déclarations avant la finale.

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Et c'est précisément là que le match contre les Émirats arabes unis constituera un test différent pour Donis ; le technicien grec sait que l'adversaire dispose d'une bonne organisation, c'est pourquoi il a insisté avant la finale sur l'importance de la concentration, de la discipline et du respect des consignes, affirmant que les petits détails pourraient faire la décision. Si l'Arabie saoudite parvient à trouver des solutions offensives face à une défense émiratie bien organisée, cela ajoutera une nouvelle preuve à l'image que Donis a commencé à dessiner avec la sélection.

La finale ne sera pas le seul juge

Même si la finale s'achève sans sacre pour l'Arabie saoudite, il sera difficile d'ignorer ce qu'a offert la sélection sur son chemin vers l'ultime rencontre.

L'accès à la finale tout en conservant sa cage inviolée lors de tous les matchs du tournoi, et la gestion de la demi-finale face au Qatar jusqu'aux tirs au but, offrent à Donis un crédit important dans l'évaluation de son étape, d'autant plus que la Fédération saoudienne n'a pas conditionné son contrat à une victoire en Coupe du Golfe 27, mais que son engagement court jusqu'en juillet 2027.

Mais dans le même temps, le titre donnerait à cette évaluation un élan plus important, car il transformerait le travail défensif et la discipline tactique en un trophée bien réel, et offrirait à Donis son premier succès avec l'Arabie saoudite.

C'est pourquoi la véritable question ne concerne pas seulement le fait de savoir s'il soulèvera le trophée demain, mais celui de savoir si l'Arabie saoudite voit dans cette sélection les traits d'une équipe capable de poursuivre avec la même identité après la fin de la Coupe du Golfe 27, un test qui débutera réellement après le coup de sifflet final de la finale.