Au bord du gouffre, le Real Madrid envisage de résilier le contrat de sa star

Selon les médias espagnols, l’avenir de la star du Real Madrid semble plus incertain que jamais : le club envisagerait une option exceptionnelle pour s’en séparer lors du mercato estival en cours.

Selon le quotidien espagnol AS, la direction merengue ne lui accorde plus de place dans le projet sportif confié à José Mourinho, d’autant que l’arrivée imminente de Marc Cucurella accentue la concurrence à gauche de la défense.

Or, son long historique de blessures complique sa revente sur le marché des transferts. Les dirigeants envisagent donc une résiliation à l’amiable, comme ce fut le cas avec Eden Hazard.

Selon le quotidien, le Français représente désormais un boulet sportif et financier pour le club, ayant connu pas moins de 24 blessures depuis son arrivée. Il est actuellement en convalescence après une opération subie en mai dernier.

Son absence, qui pourrait se prolonger jusqu’en novembre, complique tout transfert durant le mercato estival.

Une résiliation à l’amiable est donc étudiée pour libérer des marges salariales et faciliter l’arrivée de nouveaux joueurs.

Son salaire élevé pèse sur les finances du club, d’autant que le Real cherche à restructurer son effectif pour faire de la place aux nouveaux transferts.

Selon le journal AS, le club s’apprête même à lancer une vaste opération dégraissage estivale : avec l’arrivée imminente de plusieurs renforts, certains éléments du groupe actuel, dont Mendi, pourraient donc quitter le Santiago Bernabéu.

Si la décision finale n’est pas encore actée, le simple fait d’envisager cette résiliation témoigne du recul considérable du joueur dans les plans du club, alors qu’il était encore, il y a peu, l’un de ses piliers.

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