Au bord des larmes : Raphinha se défend et évoque la retraite

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Les déclarations de Raphinha, lors de la cérémonie de prolongation de son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2030, ont suscité une vive polémique au Brésil.

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Raphinha a confirmé avoir discuté avec Carlo Ancelotti, le sélectionneur de la Seleção, afin de gérer avec prudence ses minutes de jeu durant cette trêve internationale, au cours de laquelle le Brésil dispute deux matches amicaux face au Japon et à Singapour, et ce afin d'éviter une quatrième blessure consécutive lors de l'une des trêves internationales.

Ces propos n'ont pas été appréciés par un grand nombre de supporters de la sélection brésilienne. Ces derniers jours, et depuis son arrivée au rassemblement de son équipe nationale, Raphinha a fait l'objet de vives critiques, alors même qu'il a subi une petite intervention chirurgicale à l'oreille, qui n'avait rien d'exceptionnel ni de grave, afin de pouvoir être présent ici.

Le journal Sport a rapporté que Raphinha avait tenu une conférence de presse ce vendredi, au cours de laquelle il n'a pas pu contenir ses émotions et a failli fondre en larmes en expliquant ce qu'il avait voulu dire par ses déclarations de la semaine dernière.

La star du Barça a déclaré : « Depuis la première fois que j'ai porté le maillot de la sélection, j'ai toujours été clair sur mon envie d'être ici. Je n'ai jamais abandonné la sélection brésilienne, et j'ai toujours fait tout mon possible pour être présent. »

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Il a ajouté : « Parfois, je n'ai pas pu rejoindre la sélection, mais j'ai toujours fait tout ce qui était en mon pouvoir pour être ici et porter le maillot de la sélection brésilienne. Pour moi, cela a toujours été un honneur et un privilège, et ce le restera toujours. Cela ne changera pas, quelle que soit la durée de mon passage ici. »

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Il a poursuivi : « À ce moment-là, lorsqu'on m'a posé la question et que j'y ai répondu, je pensais avoir été clair sur ce que je voulais dire, ou du moins cela me paraissait ainsi dans mon esprit. Au vu de tout ce que j'ai traversé lors des trois derniers rassemblements de la sélection, après avoir subi presque trois blessures dans la même zone de la jambe, ce que je voulais simplement dire, c'est que je dois prendre soin de moi. »

Il a insisté : « Il est évident que je ne veux pas me blesser à nouveau. Je veux être disponible pour jouer, non seulement avec la sélection nationale, mais aussi avec le Barça. »

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L'attaquant, visiblement très ému, a ajouté : « Malheureusement, lorsque nous ne sommes pas en bonne condition physique, nous ne pouvons pas jouer ici ni avec le club. »

Il a souligné : « J'ai aussi dit que si ma condition physique me le permettait, je donnerais toujours le meilleur de moi-même. Et lorsque je sentirai que je ne suis plus capable d'offrir le niveau requis physiquement, je serai le premier à prendre ma retraite, car je suis très critique envers moi-même. »

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Raphinha a confirmé : « Oui. Ce que j'ai dit a suscité une réaction négative, même si je pensais alors avoir bien expliqué les choses. Mais malheureusement, cela fait partie du jeu. »

Raphinha a également reconnu que sa blessure durant la Coupe du monde avait été très frustrante pour lui, après qu'il n'a pas pu aider son pays à éviter l'élimination face à la Norvège.

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Il a déclaré : « Sur le plan personnel, c'était très frustrant. C'était un moment important de ma vie, et il était important aussi pour la sélection, mais je ne me sentais pas prêt physiquement à 100 %. »

Il a ajouté : « Je n'ai disputé que deux matches avec le Barça après la blessure que j'ai subie face à la France lors de la trêve précédant la Coupe du monde. Lorsqu'on est sur le terrain, on ne pense pas aux douleurs ou aux problèmes physiques, on veut simplement donner le meilleur de soi-même. »

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Raphinha a affirmé : « Je donne toujours 100 % de mes efforts. Et bien souvent, les médecins et les kinésithérapeutes me demandent de me ménager, mais je ne peux pas changer mon style de jeu ; le corps en paie le prix et a besoin de temps pour récupérer. Cela a été frustrant. »

Il a expliqué : « Nous sommes des êtres humains et, quels que soient nos efforts, certaines choses nous affectent. C'est normal. N'importe qui à ma place, et qui fait l'objet de critiques alors qu'il sait qu'il donne tout ce qu'il a, en serait affecté. Nous devons être prêts à affronter les critiques, car défendre les couleurs du Brésil est quelque chose de très grand. »

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Interrogé sur le match amical que la sélection brésilienne disputera face au Japon ce samedi, Raphinha a estimé que ce « sera un match très difficile, comme lorsque nous les avons affrontés en Coupe du monde ».

Il a conclu : « Nous traversons une phase de renouvellement des générations, mais nous avons des joueurs d'un très haut niveau dans la sélection brésilienne. Nous nous sommes beaucoup préparés et nous avons effectué de bons entraînements. »