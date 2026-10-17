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Al Shabab v Al Taawoun - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

Attaque saoudienne contre Hamdallah : il joue pour lui-même et son temps est révolu !

A. Hamdallah
Saudi Pro League
Maroc
Arabie saoudite

Critiques acerbes

Abderrazak Hamdallah, l'attaquant marocain du Taawoun, fait l'objet de vives critiques médiatiques en raison de son niveau depuis son arrivée dans les rangs du club lors du dernier mercato estival, après avoir échoué jusqu'à présent à apporter l'efficacité offensive attendue. L'avenir de l'attaquant chevronné est désormais source d'interrogations, alors que le club nourrit l'ambition de jouer les premiers rôles.

Hamdallah a disputé 6 matches en Roshn Saudi League cette saison, pour un total de 522 minutes, durant lesquelles il a inscrit deux buts sans délivrer la moindre passe décisive, selon les statistiques de la Ligue saoudienne professionnelle.

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Ce bilan apparaît en deçà des attentes liées à un attaquant habitué à se battre pour le titre de meilleur buteur, d'autant que le Taawoun l'a recruté pour profiter de sa grande expérience et de sa capacité à faire basculer les rencontres.

Lors de son intervention sur le réseau de chaînes « Al Arabiya », le journaliste et consultant sportif Adel Al Bati a critiqué la décision du Taawoun de recruter l'attaquant marocain, estimant que le club aurait pu investir ses moyens financiers dans le recrutement d'un attaquant plus jeune et davantage capable d'apporter un plus sur le plan technique lors de la prochaine période.

Al Bati a déclaré : « Le Taawoun n'avait pas besoin de Hamdallah, car le club a les moyens de recruter des attaquants étrangers, plus jeunes et meilleurs techniquement », avant d'adresser une critique directe au joueur, ajoutant : « Hamdallah joue pour lui-même et ne sera pas utile au Taawoun. Son temps est révolu, de mon point de vue. »

De son côté, le journaliste Battal Al Qaws, présentateur de l'émission « Fi Al Marma », est intervenu pour appuyer une partie des critiques d'Al Bati, considérant que la baisse de niveau de Hamdallah ne se limite pas à son expérience actuelle avec le Taawoun, mais remonte à la saison dernière, estimant que l'attaquant marocain n'avait pas non plus affiché à l'époque le niveau attendu de lui.

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