Chelsea a continué d'aligner des statistiques offensives remarquables en ce début de la nouvelle saison de Premier League anglaise 2026-2027.

Les Blues ont terminé la première période de leur match contre Brighton, lors de la deuxième journée de Premier League, en menant trois buts à un.

La formation de l'entraîneur Xabi Alonso a ouvert le score par un but éclair après seulement 4 minutes de jeu, inscrit par Romeo Lavia, avant que Pedro Neto et João Pedro n'ajoutent deux autres buts, tandis que Malick Yalcouyé réduisait le score pour Brighton.

Selon le réseau Opta, « Chelsea est devenu seulement la deuxième équipe de l'histoire de la Premier League à réussir à marquer au cours des quatre premières minutes de ses deux premiers matchs de la saison ».

Et d'ajouter : « Seul Bolton Wanderers, lors de la saison 2002-2003, avait réalisé cet exploit avant Chelsea. »









Mais cette domination offensive s'accompagne d'une inquiétude manifeste sur le plan défensif. Car malgré ce départ tonitruant dans le tiers offensif, Chelsea souffre toujours d'une crise dans la préservation de sa cage inviolée, après avoir encaissé un but pour le 18e match consécutif en Premier League, dans une série entamée depuis la saison dernière, selon le réseau Squawka.









Chelsea avait entamé la saison par une victoire sur Fulham, sur la pelouse de ce dernier, lors de la première journée, sur le score de 3-2, en prenant l'initiative de marquer dès la première minute, par l'intermédiaire de João Pedro.

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