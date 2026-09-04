Au moins trois Américains ont été évacués d'un camp de chasse dans le nord du Mozambique, après l'attaque menée par des rebelles soupçonnés d'appartenir à un groupe armé. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Ghana, le Portugais Carlos Queiroz, est copropriétaire de ce camp situé au sein d'une réserve naturelle.

L'agence« Reuters » a rapporté, citant une source, que le camp avait été incendié lors de l'attaque et que les trois Américains se trouvaient en excursion de chasse, tandis que le personnel du camp fuyait les lieux, avant que l'armée mozambicaine n'intervienne pour riposter aux assaillants.

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De son côté, Queiroz, ancien sélectionneur des équipes nationales d'Égypte et d'Iran, a déclaré qu'il attendait des informations des autorités militaires et sécuritaires afin de vérifier les détails de ce qui s'était passé.

Le technicien a ajouté, lors d'un entretien téléphonique avec « Reuters » depuis Lisbonne : « D'après les images que j'ai pu consulter, il semble que l'ensemble de l'installation ait brûlé. »

Il a précisé que la zone était actuellement interdite d'accès en raison de l'insécurité et qu'il ne disposait pas d'informations directes en provenance du lieu de l'attaque.

Des informations font état de morts

« Zitamar News », plateforme d'information numérique indépendante anglophone au Mozambique, a été la première à rapporter la nouvelle de l'attaque tard dans la soirée d'hier jeudi, faisant état de plusieurs morts.

Tertius Jacobs, un analyste de la région, a déclaré qu'il pensait que les rebelles avaient enlevé plusieurs civils, mais il n'a pas été possible de vérifier l'exactitude de l'un quelconque de ces rapports.

Depuis 2017, le Mozambique est confronté à une rébellion liée à l'organisation « État islamique » dans la province septentrionale de « Cabo Delgado », riche en gaz, un conflit qui a coûté la vie à des milliers de personnes et provoqué le déplacement de centaines de milliers d'habitants.

Un porte-parole du département d'État américain a déclaré que l'ambassade des États-Unis au Mozambique avait connaissance d'une attaque contre un lodge de chasse, à proximité de la réserve privée de Niassa, aux abords de la province de Cabo Delgado, l'une des plus vastes zones protégées pour la faune sauvage en Afrique, mais il n'a pas confirmé si un Américain avait été blessé lors de l'attaque.

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