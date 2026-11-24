Comment regarder Atletico MG contre Corinthians avec un VPN

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Avant-match

Serie A - Journée 36 25 nov. 2026 - 18:00

Atletico MG reçoit Corinthians pour un match de Serie A entre une équipe aux ambitions à l’européenne et une autre qui doit encore surveiller ses arrières.

L’équipe d’Eduardo Dominguez traverse une période difficile. Lors de sa dernière sortie en Serie A, elle a fait match nul 0-0 à Mirassol, après s’être inclinée 1-0 face à Botafogo RJ.

Le coup le plus dur est survenu lors de son match le plus récent, avec une défaite 2-0 contre Boca Juniors en finale de la Copa Sudamericana. Dominguez doit désormais remobiliser un groupe qui n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches.

Corinthians arrive avec une bien meilleure dynamique. L’équipe de Clarence Seedorf a écrasé Botafogo RJ 4-0 lors de son dernier match de championnat, un résultat qui a quelque peu soulagé une formation qui glissait vers le bas du classement.

Cette victoire était indispensable après une série comprenant une défaite 3-2 contre Vasco da Gama. Corinthians n’a également encaissé aucun but lors de trois de ses cinq derniers matches, une base utile avant ce déplacement.

Atletico MG reste nettement au-dessus de son adversaire au classement, mais les résultats récents suggèrent que l’écart est moins important que ne l’indique le tableau.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre, notamment l’heure du coup d’envoi, l’actualité des équipes et les chiffres clés.

Les informations officielles sur la chaîne TV et la diffusion en streaming d’Atletico MG contre Corinthians ne sont pas encore disponibles. Cette page sera mise à jour dès que les modalités de diffusion seront confirmées.

Actualité des équipes et effectifs