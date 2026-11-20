Comment regarder Atlético MG - Boca Juniors avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Présentation du match

Copa Sudamericana - Finale 21 nov. 2026 - 17:30

L’Atlético Mineiro affronte Boca Juniors en Copa Sudamericana. L’équipe d’Eduardo Dominguez veut absolument mettre fin à sa mauvaise série, tandis que le géant argentin arrive à Belo Horizonte sur une excellente dynamique.

L’Atlético MG aborde cette rencontre dans une situation difficile. Le club a perdu trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et peine à trouver de la régularité depuis quelques semaines. Sa campagne nationale pèse encore davantage sur un effectif déjà très sollicité.

Boca Juniors, à l’inverse, arrive en pleine forme. L’équipe de Rodolfo Arruabarrena a remporté ses cinq derniers matches, notamment contre River Plate et Independiente en Liga Profesional. Elle s’est également imposée 3-1 face à Vasco da Gama en Copa Sudamericana pour se qualifier pour cette confrontation.

L’Atlético MG occupe actuellement la tête du groupe B au classement de la Copa Sudamericana : l’équipe à domicile a donc encore un enjeu dans cette compétition. Mais sa forme rend sa situation bien plus précaire que ne le laisse penser sa place au classement.

Boca est l’équipe en forme. Ses quatre matches sans encaisser de but lors de ses cinq dernières sorties témoignent de sa solidité défensive sous Arruabarrena.

Pour l’Atlético MG, un résultat positif contribuerait à apaiser les inquiétudes, tant dans cette compétition que dans le contexte plus large de cette période difficile. La pression est bien sur l’équipe à domicile, qui doit répondre présent.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Atlético MG - Boca Juniors, notamment les options de streaming et l’heure du coup d’envoi.

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