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Actuellement, Ademola Lookman figure parmi les joueurs dont Diego Pablo Simeone ne peut pas disposer et qu'il ne pourra pas utiliser pendant quelque temps. Blessé avec sa sélection lors de la dernière trêve internationale, l'attaquant nigérian restera probablement à l'écart des terrains jusqu'au début de l'année 2027. Son retour pourrait toutefois coïncider avec un départ retentissant.

Arrivé seulement en février dernier à l'Atlético Madrid en provenance de l'Atalanta pour environ 35 millions d'euros, l'attaquant n'est aujourd'hui plus considéré comme intouchable par Cholo et les Colchoneros qui, en cas d'offre, le laisseraient partir sans difficulté. Mais pas à n'importe quel prix : selon Fichajes, si départ il y a, ce devra être dans le cadre d'un transfert définitif rapportant une somme importante.

LONGUE ABSENCE : Lookman n'est pas à la disposition de Simeone car, lors de la dernière trêve internationale, il a subi dans le rassemblement du Nigeria une entorse du genou que le staff des Super Eagles estimait initialement légère. De retour en Espagne, il a passé des examens médicaux auprès du club, qui ont révélé que son entorse du genou était en réalité grave (même si les ligaments ne semblent pas touchés). Elle a nécessité jusqu'ici et nécessitera encore une longue période d'absence qui, sauf surprise, devrait prendre fin au début de l'année 2027 (mais cela dépendra aussi beaucoup des résultats de la physiothérapie qu'il suit actuellement).

UN TRANSFERT ENVISAGEABLE : Lookman sera donc de nouveau à la disposition de l'entraîneur argentin au moment même où s'ouvrira le mercato hivernal et pourra montrer sur le terrain s'il s'est réellement remis dans les meilleures conditions ou non. Ce n'est pas un détail : si l'ancien joueur de l'Atalanta doit être transféré, les clubs souhaitant investir sur lui voudront être rassurés sur son état de santé.



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LE PRIX DEMANDÉ PAR L'ATLÉTICO : Si Lookman a bel et bien retrouvé son meilleur niveau, l'Atlético envisagera un transfert définitif afin de renflouer ses caisses et de revenir sur le marché. Mais ce départ, comme le souligne Fichajes en Espagne, ne devra pas rapporter aux Colchoneros moins que les 35 à 40 millions d'euros investis pour lui en février dernier.

LA ROMA EST SUR LES RANGS : Lookman avait été par le passé une cible déclarée de l'Inter, mais cette piste semble aujourd'hui définitivement écartée, le club ayant réorienté l'éventuel budget consacré au mercato hivernal vers la défense.

La situation est différente du côté de la Roma. Gian Piero Gasperini a permis à Lookman de s'imposer, malgré plusieurs différends davantage liés au mercato qu'au terrain. Depuis le début de l'été, l'entraîneur cherche sur le marché un joueur présentant ses caractéristiques pour compléter son attaque. Les relations entre la Roma et l'Atlético sont excellentes, comme le confirme l'opération Molina. Un nouveau transfert entre Rome et Madrid pourrait-il se dessiner ?