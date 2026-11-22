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Atalanta-Inter est l’affiche qui clôture le dimanche de la 12e journée de Serie A 2026/2027. Une rencontre très importante, au vu des résultats de tous leurs concurrents directs, tant pour l’Inter dans la lutte pour le titre que pour l’Atalanta dans sa quête d’une place européenne.

Pour cette raison notamment, une forte pression pèsera sur l’arbitre Maresca, choisi par le responsable des désignations Orsato pour diriger la rencontre, avec Gariglio et Di Paolo à l’assistance vidéo. Calciomercato vous fera suivre en direct toutes les décisions arbitrales les plus discutées du match.



LA DÉSIGNATION COMPLÈTE

ATALANTA – INTER 20 h 45

MARESCA

ROSSI M. - MASTRODONATO

IV: COLOMBO

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI PAOLO

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TOUS LES FAITS DE JEU



29e : IL MANQUE UN JAUNE POUR BARELLA

Intervention dure et par-derrière de Barella sur Ederson, qui protégeait le ballon près de la ligne de touche, dans la moitié de terrain de l’Atalanta. Maresca se précipite vers le joueur de l’Inter en menaçant de sortir le carton, mais se contente d’un avertissement verbal.



20e : MARTINEZ PROTESTE

Josep Martinez proteste après avoir perdu le ballon en sortant au centre de sa surface sur un corner. Le gardien se plaint d’un contact, mais celui-ci vient d’un coéquipier, et non d’un joueur de l’Atalanta.



16e : LE 1-0 DE PIO ESPOSITO EST VALABLE

Tout est conforme au règlement, malgré les gestes de protestation de la défense de l’Atalanta sur le but de Pio Esposito. Barella devance tout le monde après un dégagement trop court de Scalvini et tente une frappe. Le ballon arrive dans les pieds de Pio Esposito, parti d’une position régulière, qui inscrit le 1-0.