Atalanta-Inter est l’affiche qui clôture le dimanche de la 12e journée de Serie A 2026/2027. Une rencontre très importante, au vu des résultats de tous leurs concurrents directs, tant pour l’Inter dans la lutte pour le titre que pour l’Atalanta dans sa quête d’une place européenne.
Pour cette raison notamment, une forte pression pèsera sur l’arbitre Maresca, choisi par le responsable des désignations Orsato pour diriger la rencontre, avec Gariglio et Di Paolo à l’assistance vidéo. Calciomercato vous fera suivre en direct toutes les décisions arbitrales les plus discutées du match.
LA DÉSIGNATION COMPLÈTE
ATALANTA – INTER 20 h 45
MARESCA
ROSSI M. - MASTRODONATO
IV: COLOMBO
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI PAOLO
TOUS LES FAITS DE JEU
29e : IL MANQUE UN JAUNE POUR BARELLA
Intervention dure et par-derrière de Barella sur Ederson, qui protégeait le ballon près de la ligne de touche, dans la moitié de terrain de l’Atalanta. Maresca se précipite vers le joueur de l’Inter en menaçant de sortir le carton, mais se contente d’un avertissement verbal.
20e : MARTINEZ PROTESTE
Josep Martinez proteste après avoir perdu le ballon en sortant au centre de sa surface sur un corner. Le gardien se plaint d’un contact, mais celui-ci vient d’un coéquipier, et non d’un joueur de l’Atalanta.
16e : LE 1-0 DE PIO ESPOSITO EST VALABLE
Tout est conforme au règlement, malgré les gestes de protestation de la défense de l’Atalanta sur le but de Pio Esposito. Barella devance tout le monde après un dégagement trop court de Scalvini et tente une frappe. Le ballon arrive dans les pieds de Pio Esposito, parti d’une position régulière, qui inscrit le 1-0.