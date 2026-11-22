Partager Suivez GOAL sur Google

Suivez Atalanta-Inter en direct, match de la 12e journée de Serie A

Publicité

Atalanta-Inter est le grand choc de la 12e journée de Serie A 2026/2027. À la New Balance Arena de Bergame, à partir de 20 h 45, s'affrontent deux équipes dont les trajectoires se croisent au classement, dans un duel qui mêle lutte pour le Scudetto et course à une place en Europe. L'Atalanta de Maurizio Sarri, qui a retrouvé des couleurs avant la trêve grâce à sa victoire contre Monza, avait mis fin à une période difficile marquée par seulement 5 points pris en huit journées. Elle ne veut pas interrompre sa remontée vers les sept premières places du classement. L'Inter de Cristian Chivu a, elle, livré une prestation très convaincante lors de son dernier match : après sa défaite dans le derby, elle a réagi avec autorité à domicile, à San Siro, dans l'autre confrontation directe face à Côme. Après les victoires de la Roma et de la Lazio, l'Inter doit répondre sur le terrain. Une place européenne se trouve, quant à elle, à 7 points de l'Atalanta.

ATALANTA-INTER

BUTEURS : -

ATALANTA-INTER : COMPOSITIONS PROBABLES ET FEUILLE DE MATCH

Atalanta-Inter



Buteurs : -



ATALANTA (4-2-3-1) : Carnesecchi ; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi ; Kessié, Ederson ; Elmas, De Ketelaere, Rowe ; Krstovic.

Entraîneur : Sarri.



INTER (3-5-2) : J. Martinez ; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto ; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco ; P. Esposito, Thuram.

Entraîneur : Chivu.



Arbitre : -

Avertis : -

Expulsés : -

Publicité Publicité

BUTS ET TEMPS FORTS



0' Coup d'envoi à 20 h 45 à la New Balance Arena de Bergame



TOUTES LES INFOS, STATISTIQUES, CURIOSITÉS ET LE DIRECT MINUTE PAR MINUTE ICI