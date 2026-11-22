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Suivez Atalanta-Inter EN DIRECT, match de la 12e journée de Serie A

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Atalanta-Inter est le grand choc de la 12e journée de Serie A 2026-2027. À la New Balance Arena de Bergame, à partir de 20 h 45, s’affrontent deux équipes dont les trajectoires se croisent au classement, entre lutte pour le Scudetto et course à une place européenne. L’Atalanta de Maurizio Sarri, en regain de forme avant la trêve grâce à sa victoire contre Monza, avait mis fin à une période compliquée marquée par seulement 5 points pris en huit journées et ne veut pas interrompre sa remontée vers les sept premières places du classement. La dernière sortie de l’Inter de Cristian Chivu a, elle, été très convaincante : après sa défaite dans le derby, l’équipe a réagi avec autorité à domicile, à San Siro, lors de l’autre confrontation directe contre Côme. Après les victoires de la Roma et de la Lazio, l’Inter doit répondre sur le terrain. De son côté, l’Atalanta est aujourd’hui à 7 points d’une place européenne.

ATALANTA-INTER

BUTEURS : -

ATALANTA-INTER : COMPOSITIONS PROBABLES ET FEUILLE DE MATCH

Atalanta-Inter



Buteurs : -



ATALANTA (4-2-3-1) : Carnesecchi ; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bellanova ; Kessié, Ederson ; Elmas, De Ketelaere, Rowe ; Krstovic.

Entr. Sarri.



INTER (3-5-2) : J. Martinez ; Pavard, Bisseck, Bastoni ; Spence, Barella, Calhanoglu, Jones, Dimarco ; P. Esposito, Thuram.

Entr. Chivu.



Arbitre : -

Avertissements : -

Expulsions : -

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BUTS ET TEMPS FORTS



0' Coup d’envoi à 20 h 45 à la New Balance Arena de Bergame



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