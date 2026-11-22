Partager Suivez GOAL sur Google

Suivez Atalanta-Inter en direct, match de la 12e journée de Serie A

Publicité

Atalanta-Inter est la grande affiche de la 12e journée de Serie A 2026-2027. À la New Balance Arena de Bergame, à partir de 20 h 45, deux équipes dont les trajectoires se croisent au classement s'affrontent dans un duel qui touche à la fois à la course au titre et à celle pour une place en Europe.

L'Atalanta de Maurizio Sarri, qui s'est reprise avant la trêve en battant Monza après une période compliquée marquée par seulement 5 points pris en huit journées, ne veut pas interrompre sa remontée vers les sept premières places du classement. L'Inter de Cristian Chivu a, elle, livré une prestation très convaincante lors de son dernier match : après sa défaite dans le derby, elle a réagi avec autorité à domicile, à San Siro, dans l'autre confrontation directe face à Côme. Après les victoires de la Roma et de la Lazio, l'Inter doit répondre sur le terrain. L'Atalanta se trouve quant à elle aujourd'hui à 7 points d'une place européenne.



ATALANTA-INTER 0-1

BUTEUR : 16' Pio Esposito (I)

BUTS ET TEMPS FORTS



35' BUT - L'Atalanta se réveille : Zalewski reçoit le ballon dans la surface sur la gauche et adresse un centre en retrait à Elmas. Ce dernier manque d'abord sa reprise du gauche, mais le ballon reste à sa portée. L'ancien joueur de Naples se réajuste en un instant et décoche une frappe puissante dans le but, sans que Martinez puisse intervenir.



34' BLESSURE - L'Inter est contrainte d'effectuer son premier changement. Victime d'une blessure musculaire, Calhanoglu demande à sortir après avoir ressenti une douleur au muscle fléchisseur de la cuisse.



32' BUT - Sur un corner de Dimarco, Pio Esposito, encore libre au cœur de la surface, s'élève et double la mise de la tête.



32' OCCASION - Thuram se libère dans la surface et frappe sans contrôle, mais Sportiello repousse sa tentative du droit. Le gardien réalise ensuite un arrêt encore plus remarquable sur le tir de Pio Esposito, qui avait encore eu le temps de reprendre le ballon à deux pas du but.



31' OCCASION - L'Atalanta entre dans la surface par la gauche avec Krstovic, dont la frappe à ras de terre, peu dangereuse, provoque une intervention imparfaite de Martinez au sol. Le gardien espagnol se reprend toutefois en un instant et écarte du pied le ballon que De Ketelaere s'apprêtait à pousser dans le but vide.



16' BUT - L'Inter construit son action sur la droite, tandis que la défense de l'Atalanta repousse à deux reprises les passes en profondeur destinées à Thuram. Le ballon parvient alors à Barella, excentré, qui tente un centre dans la surface, mais Scalvini le repousse trop court. Le milieu italien est le plus prompt à récupérer le ballon et frappe immédiatement. Sa tentative, à nouveau déviée, arrive au cœur de la surface, où Pio Esposito, libre, réagit le plus vite et trompe Sportiello.



11' OCCASION - Thuram contrôle un long ballon sur la droite et lance d'une talonnade Dimarco, qui arrive à sa hauteur. Son centre trouve Pio Esposito : placé entre Kolasinac et Scalvini, il s'élève et place une tête qui passe tout près du poteau opposé.



7' Zalewski récupère un dégagement de la tête manqué par Pio Esposito, repique dans l'axe depuis la droite et frappe, mais Martinez capte le ballon au sol, dans l'axe.



3' OCCASION - Mkhitaryan reçoit le ballon dans la surface et attire sur lui la défense de l'Atalanta avant de servir Calhanoglu à l'entrée de la surface. Sa puissante frappe du droit traverse les lignes de l'Atalanta, mais Kolasinac tend le pied et sauve les siens in extremis en concédant un corner.



0' BLESSURE - Carnesecchi a ressenti une douleur au genou pendant l'échauffement. Le gardien figurait sur la feuille de match parmi les titulaires, mais a dû renoncer. Sportiello joue à sa place.



0' Coup d'envoi à 20 h 45 à la New Balance Arena de Bergame



TOUTES LES INFOS, STATISTIQUES, ANECDOTES ET LE DIRECT MINUTE PAR MINUTE ICI



ATALANTA-INTER : LA FEUILLE DE MATCH



Atalanta-Inter 1-2



Buteurs : 16' Pio Esposito (I) 32' Pio Esposito (I), 35' Elmas (A)



ATALANTA (4-2-3-1) : Sportiello ; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta ; Kessie, Ederson ; Elmas, De Ketelaere, Zalewski ; Krstovic.



Remplaçants : Sonzogni, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Rowe, Raspadori, Kristensen, Obric, Idele, Bernasconi, Gaetano.



Entraîneur : Sarri



INTER (3-5-2) : J. Martinez ; Pavard, Bastoni, Carlos Augusto ; Spence, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco ; Thuram, Pio Esposito.



Remplaçants : Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Sucic, Lautaro Martinez, Luis Henrique, Diouf, Jones, Akanji, Bisseck, Lavelli.



Entraîneur : Chivu



Arbitre : Maresca



Avertissements : -



Expulsions : -