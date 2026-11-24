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Marco Carnesecchi, gardien de l'Atalanta, a subi aujourd'hui une arthroscopie du genou gauche et entamera sa rééducation dans les prochains jours. L'opération du genou du gardien de l'Atalanta s'est bien déroulée. Carnesecchi avait dû s'arrêter pendant l'échauffement du match de dimanche soir contre l'Inter, qui s'est terminé sur le score de 4-4. Les examens avaient révélé une lésion du ménisque interne du genou gauche.

Ce matin, le joueur né en 2000 a subi une intervention chirurgicale sous arthroscopie pour un nettoyage du ménisque. L'opération s'est bien déroulée et il entamera sa rééducation dans les prochains jours.

Voici le communiqué publié par l'Atalanta : « Ce matin, le joueur Marco Carnesecchi a subi une intervention chirurgicale sous arthroscopie pour un nettoyage du ménisque du genou gauche. L'opération s'est bien déroulée et il entamera sa rééducation dans les prochains jours ».

Cette saison, Carnesecchi a disputé 16 matches jusqu'à présent (11 en Serie A et 5 dans la phase de ligue de la Ligue Conférence), encaissant 24 buts (20 en championnat et 4 en Ligue Conférence).

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Quant aux délais de rétablissement, le processus devrait prendre environ un mois. Carnesecchi pourrait donc retrouver les terrains après la pause des fêtes de Noël (Udinese-Atalanta est prévu le 3 janvier).