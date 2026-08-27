Atalanta : c’est fait pour Ahanor à Chelsea, 48 millions en approche

Honest Ahanor dit au revoir à l’Italie et rejoint Chelsea : l’Atalanta a bouclé le transfert du défenseur italien, qui quitte Bergame après une seule saison.





Grosse opération en sortie pour l’Atalanta. Comme l’a rapporté Fabrizio Romano sur X, le transfert du joueur né en 2008, arrivé du Genoa à l’été 2025, a en effet été finalisé. Il quitte donc Bergame après une seule saison avec l’Inter et découvre la Premier League.













Toujours selon Fabrizio Romano, le défenseur de 18 ans quitte l’Atalanta et rejoint Chelsea pour 40 millions de livres au total, avec accord et feu vert pour la visite médicale et la signature. Honest pourra être prêté à un autre club cette saison (pas l’Atalanta, du moins pour l’instant), avant de rejoindre Chelsea à partir de juin 2027.