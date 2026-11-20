Comment regarder Aston Villa - Sunderland avec un VPN

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Premier League - Journée 11 21 nov. 2026 - 10:00 Villa Park

Aston Villa reçoit Sunderland à Villa Park en Premier League. L’équipe d’Unai Emery cherchera à mettre fin à une série de résultats contrastés en championnat.

Villa aborde cette rencontre sans avoir remporté aucun de ses quatre derniers matches, avec deux nuls et deux défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par un spectaculaire 4-4 face à Manchester United à Villa Park, un résultat qui a mis en évidence à la fois son potentiel offensif et ses fragilités défensives cette saison.

L’effectif d’Emery compte de nombreux blessés. Amadou Onana, qui a récemment prolongé son contrat malgré une grave blessure au genou qui le tient à l’écart des terrains, reste indisponible, tout comme Matteo Ruggeri, Aaron Wan-Bissaka, Johan Manzambi et Matty Cash.

Sunderland arrive à Birmingham après avoir battu Chelsea 1-0 lors de son dernier match de Premier League. Ce résultat a redonné à l’équipe de Regis Le Bris un élan bienvenu après deux défaites consécutives. Sunderland occupe la 19e place du classement et abordera donc cette rencontre avec un réel sentiment d’urgence.

Le Bris doit se passer de plusieurs joueurs clés, dont Romaine Mundle, Daniel Ballard, Habib Diarra, Granit Xhaka, Juan Riquelme Angulo et Brian Brobbey. Ces absences mettront à l’épreuve la profondeur de son effectif disponible.

Villa occupe la 10e place, tandis que Sunderland se trouve près du bas du classement, mais l’écart entre les deux équipes ne raconte qu’une partie de l’histoire. Les deux clubs abordent ce match avec des inquiétudes concernant leur forme, et son issue pourrait avoir des conséquences importantes pour chacun d’eux.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Aston Villa - Sunderland.

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