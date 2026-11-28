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Ashley Cole est en discussions pour prendre les rênes de Bristol Rovers, alors que Steve Evans est proche d'être limogé après la défaite à domicile contre Tranmere (3-1) samedi. L'ancien arrière gauche de Chelsea, d'Arsenal et de l'Angleterre est sans poste depuis un bref passage à Cesena. Il pourrait obtenir son premier poste d'entraîneur en Angleterre au sein du club de League Two, en difficulté et 18e au classement.

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Cole se profile pour succéder à Evans

Ashley Cole est en discussions pour prendre les rênes de Bristol Rovers, tandis que l'avenir de Steve Evans est incertain après la défaite à domicile contre Tranmere (3-1) samedi. Sky Sports rapporte que l'ancien arrière gauche de Chelsea et d'Arsenal a discuté avec le club, cette nouvelle défaite accentuant la pression sur l'entraîneur de Bristol Rovers.

Le club occupe la 18e place de League Two, avec cinq points d'avance sur la zone de relégation, et n'a remporté qu'un seul de ses huit derniers matches de championnat. talkSPORT croit savoir qu'Evans est proche d'être limogé, malgré une série récente de trois victoires en quatre matches toutes compétitions confondues.

Un premier poste d'entraîneur en Angleterre en vue

Cole, 45 ans, est sans poste depuis son départ de Cesena, club de Serie B, en juin. Ses huit matches à la tête de l'équipe italienne constituaient sa première expérience comme entraîneur principal. Une arrivée au Memorial Stadium lui offrirait son premier poste d'entraîneur en Angleterre, après que son aventure italienne a pris fin en moins de trois mois .

Il avait passé un entretien pour le poste à Bromley après le limogeage d'Andy Woodman, mais Karl Robinson lui avait été préféré. Depuis sa retraite en 2019, Cole a occupé des fonctions d'entraîneur à Derby, Chelsea, Everton et Birmingham. Il a également été l'adjoint de Lee Carsley pendant cinq ans auprès des moins de 21 ans de l'Angleterre, remportant deux Championnats d'Europe consécutifs.

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Evans combatif avant la défaite contre Tranmere

Evans entraîne Bristol Rovers depuis décembre dernier et l'a mené à la 14e place la saison passée, mais cette saison est difficile. Avant d'affronter Tranmere, quatrième au classement, il avait déclaré : « Les gens n'en parleront pas, mais si nous gagnons samedi, nous aurons remporté quatre de nos cinq derniers matches. »

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Évoquant son adjoint de longue date Paul Raynor et lui-même, il avait ajouté : « Mais quand Steve Evans et Paul Raynor sont en League Two, ils veulent parler des aspects négatifs. Avec les joueurs, nous ne parlons que des aspects positifs. » Tranmere a finalement pris les trois points, laissant Evans se battre pour conserver son poste.

Quelle suite pour Bristol Rovers et Cole ?

Bristol Rovers doit désormais décider de maintenir Evans à son poste ou de confier les rênes à Cole pour tenter de sauver sa saison. Si son arrivée se concrétise, l'ancien défenseur de l'Angleterre, qui a également été l'adjoint de Carsley lorsque celui-ci a dirigé l'équipe première par intérim en 2024, devra éloigner Bristol Rovers de la zone dangereuse.