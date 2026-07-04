Les contrats liant la Fédération internationale de football (FIFA) aux chaînes télévisées diffusant la Coupe du monde 2026 incluent une clause stricte : elles doivent insérer des images du président de la FIFA, Gianni Infantino, durant les matchs. Preuve que sa présence assidue dans l’actuelle compétition n’est pas fortuite.

Selon le site « Sport Bible », cette exposition permanente intervient alors que le président de la FIFA fait l’objet de nombreuses critiques et polémiques, malgré un salaire colossal lié à sa gestion et au développement de la Coupe du monde.

Ses dernières prises de position, notamment sur l’instauration des pauses d’hydratation, ont suscité la colère des supporters, après qu’il a insisté sur leur application et affirmé qu’elles avaient permis à l’équipe d’Angleterre de préserver son résultat face au Congo.

Les supporters lui ont demandé de ne pas s’ingérer dans les évolutions du jeu, jugeant cette démarche hors de ses attributions. Malgré la polémique, les pauses de trois minutes seront maintenues afin d’assurer l’équité de la compétition, quel que soit le score.

Le président de la FIFA a largement contribué à offrir un spectacle exceptionnel lors de la Coupe du monde coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, qui s’apprête à atteindre son apogée, les projecteurs se braquant inévitablement sur le visage d’Infantino comme point central – une présence dans les tribunes à presque chaque match qui n’est pas le fruit du hasard, mais s’explique par une raison précise.

Les supporters se demandent ouvertement pourquoi le dirigeant apparaît si souvent sur les écrans géants, et pourquoi on le voit si fréquemment trôner en tribune au cours d’un même match.

Elie Menjem, animateur sur la chaîne Copa 90, a révélé l’existence d’une clause inscrite dans les contrats de diffusion, notamment avec Fox Sports, qui impose la diffusion d’images du président de la FIFA pendant les matchs.

Dans un message publié sur la plateforme X, il a affirmé : « Une source très fiable dans le monde de la télévision m’a confirmé que la réponse est oui, une fois par mi-temps. Mais ils ne le diffusent pas dans le stade à cause des huées. »

Ces révélations concordent avec des informations similaires publiées par le magazine The New Yorker, selon lesquelles les réalisateurs de la retransmission officielle de la Coupe du monde 2022 au Qatar avaient déjà reçu la consigne de cadrer Infantino en tribune au moins une fois par match, à condition qu’il ne consulte pas son téléphone portable, consigne réitérée lors de cette édition.

Lors de l’édition qatarie, Gianni Infantino avait pu multiplier les apparitions grâce à la proximité des stades.

Malgré l’étendue du Mondial 2026, réparti entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, Infantino n’a pas pu assister à toutes les rencontres, mais il a maintenu un rythme de déplacements très soutenu.

Selon certaines sources, il aurait déjà parcouru 31 000 miles à bord d’avions privés pour assister à au moins une rencontre par jour, grâce au parrainage de Qatar Airways.

Au cours des cinq premiers jours de la compétition seulement, le président de la FIFA a enchaîné Mexico, Guadalajara, Los Angeles, San Francisco, Vancouver, Miami, Seattle puis Los Angeles.

Le ralentissement du calendrier, inévitable dès l’entrée dans les phases à élimination directe, lui facilitera la tâche ; il devrait d’ailleurs côtoyer le président américain Donald Trump lors des dernières étapes de la compétition.