Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a salué la détermination de son joueur Bukayo Saka à hisser son niveau à un palier supérieur, durant le parcours des Gunners pour défendre leur titre en Premier League.

Saka a été touché par une blessure au tendon d'Achille la saison dernière, dont les répercussions se sont prolongées jusqu'à affecter sa participation avec l'équipe d'Angleterre lors de la Coupe du monde, ce qui a limité sa présence dans le onze de départ à trois matches seulement sur les huit disputés par la sélection.

L'ailier de 25 ans a écourté ses vacances estivales pour rejoindre les entraînements de l'équipe, une envie couronnée par des buts inscrits face à Coventry et Aston Villa, marquant ainsi pour la première fois lors de deux matches consécutifs en championnat depuis novembre 2024.

Même sans que Saka n'atteigne le sommet de son niveau lors de la saison 2025-2026, les Gunners ont enregistré un taux de victoires supérieur de 7 % lorsqu'il était présent, et sa contribution revêt une importance d'autant plus grande que le club n'a pas pu recruter un attaquant de classe mondiale durant la période des transferts.

Évoquant la passion dont fait preuve Saka, l'entraîneur Arteta a déclaré, dans des propos rapportés par la chaîne « ESPN » : « Je l'ai remarqué immédiatement. »

Arteta a ajouté : « Le fait qu'il ait voulu revenir plus tôt était déjà un signe formidable, en plus de la manière dont il s'est préparé durant l'été. »

Il a poursuivi : « Des choses se produisent dans ta carrière de footballeur, puis tu as besoin d'une certaine motivation, ou parfois d'un petit coup de pouce, pour la porter à un niveau différent. »

Arteta a continué : « Saka nous donne d'excellents signaux qui nous font penser que c'est ce qui va se produire. »

Saka aura l'occasion de poursuivre sa série de buts face à Chelsea au stade de l'Emirates dimanche, dans une confrontation qui réunit les deux rivaux londoniens, tous deux vainqueurs de leurs matches d'ouverture.

Même à ce stade précoce, la rencontre s'annonce comme un duel décisif pour le titre, et Arteta estime que Chelsea sera une force de frappe après l'arrivée du nouvel entraîneur Xabi Alonso, qui peut se concentrer sur la Premier League en raison de l'absence de l'équipe des compétitions européennes.

Arteta a complété : « Je pense qu'ils possèdent tous les atouts pour être en haut du classement de la Premier League. »

Il a enchaîné : « Le connaissant (Alonso), et connaissant l'histoire du club, la qualité de leur effectif et le calendrier des matches qu'ils vont affronter par rapport aux autres équipes, il est très probable que ce soit le cas. »

Arteta est rejoint cette saison en Premier League par ses deux confrères entraîneurs espagnols Alonso et Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, le trio étant lié par une amitié depuis qu'ils ont joué ensemble à l'âge de huit ans pour un petit club de Saint-Sébastien.

Arteta estime que leur enfance au Pays basque a développé chez le trio la solidité et la résilience.

L'entraîneur espagnol a commenté : « Nous avons de la solidité et de l'endurance, car nous avons clairement dû faire face à beaucoup de choses à l'intérieur du pays également, ce qui a renforcé notre force et nous a rendus différents, non pas meilleurs, mais différents dans un certain sens. »

Arteta a conclu : « Nous avons utilisé cette éducation et ces valeurs pour être probablement mieux préparés lorsqu'il nous faut affronter des moments et des défis difficiles, et pour aller de l'avant afin de les surmonter. »



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