Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, s'est exprimé sur la préparation de son équipe avant le déplacement à Nottingham Forest dimanche prochain, dans le cadre de la septième journée de Premier League, lors de la conférence de presse d'avant-match qu'il a tenue ce vendredi.

Arsenal a réussi à retrouver des couleurs au retour de la trêve internationale, en s'imposant face à Leeds en Premier League et face à Lille en Ligue des champions, après la défaite concédée contre Brighton avant le début de la dernière trêve sur le score de 3-0, ce qui lui permet de poursuivre sa chasse à Manchester City, leader avec un bilan parfait.

Arteta a salué la réaction de ses joueurs après la défaite face à Brighton, déclarant selon des propos rapportés par le site "Sky Sports" : "Nous avons très bien réagi lors des deux derniers matches. Nous avons livré de très bonnes performances et obtenu de très bons résultats, et maintenant nous nous concentrons uniquement sur le match contre Nottingham Forest, dont je sais qu'il sera très difficile. Nous ferons de notre mieux pour marquer des buts et aussi pour éviter d'en encaisser. C'est une équipe très bien entraînée, et nous avons déjà affronté Oliver Glasner dans le passé. C'est une équipe capable de créer une dynamique très particulière chez elle, et nous y sommes préparés."

En réponse aux critiques adressées à l'équipe concernant sa dépendance aux coups de pied arrêtés plutôt qu'au jeu ouvert, Arteta a défendu le style de son équipe : "On nous critique parce que nous marquons des buts. Peu importe la manière dont nous marquons, l'équipe affiche une fluidité offensive remarquable, et nous avons inscrit de très beaux buts. Tous les buts ont exactement la même valeur. Nous devons être une équipe qui marque de nombreuses manières différentes et qui rend les choses difficiles à l'adversaire."

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L'entraîneur espagnol a également fait l'éloge de son défenseur Jurrien Timber, mettant en avant son retour en force après sa rupture des ligaments croisés : "Nous pouvons voir à quel point il est important dans l'équipe. Quand il est au sommet de sa condition physique, c'est un joueur incroyable qui peut vraiment changer votre manière d'attaquer, avec la férocité dont il fait preuve dans le domaine défensif. Il a aussi une vraie personnalité sur le terrain, donc c'est formidable de l'avoir à ce niveau."

Et d'ajouter : "Ce fut un véritable défi, mais il a surmonté une blessure extrêmement difficile survenue lors de son premier match officiel avec Arsenal. Je pense qu'il a utilisé cet été pour se mettre au défi dans d'autres domaines et prendre conscience que, lorsqu'on est disponible et qu'on a la possibilité de jouer, c'est l'une des meilleures choses qui puisse vous arriver. Il s'est énormément poussé, parce qu'il a traversé des moments difficiles, pour atteindre ce niveau."

Le technicien a abordé le faible temps de jeu de l'attaquant Viktor Gyökeres, en prenant sa défense : "Ce n'est qu'une phase dans la carrière d'un joueur ou dans une saison. Nous essayons de l'aider autant que possible. La réussite des attaquants dépend de détails très fins. Marquer des buts change assurément le discours, mais cela ne change pas notre conviction quant à sa capacité à aider l'équipe. Ce que ce joueur montre, c'est une volonté et une détermination incroyables, ainsi qu'une formidable capacité de travail pour progresser et aider ses coéquipiers. C'est le Viktor que nous voyons chaque jour, quelle que soit sa situation, qu'il marque ou non, et c'est la raison pour laquelle il reste toujours une option disponible."

Arteta a conclu en commentant le calendrier chargé et le manque d'options au poste d'ailier gauche : "Nos pensées sont tournées vers la manière dont les joueurs récupèrent et comment les mettre dans la meilleure condition possible pour le prochain match. On en parle beaucoup, mais il ne semble pas que cela va changer. Il est évident que lorsque quelqu'un est absent pendant plusieurs semaines, l'effectif devient moins dense. Sommes-nous moins denses au poste d'arrière gauche ou en défense centrale ? Oui. Ce que nous voulons, ce sont des joueurs suffisamment solides pour être toujours disponibles, et lorsqu'ils ne le sont pas, quelqu'un d'autre prend le relais. La bonne nouvelle, c'est que quelqu'un d'autre est entré, qu'il s'agisse d'Eze ou de Nwaneri, et a vraiment bien joué."