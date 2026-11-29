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Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, a expliqué l’absence de Declan Rice face à Manchester City en Premier League, en détaillant la blessure dont souffre le milieu de terrain anglais et le moment de son retour sur les terrains.

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Manchester City se déplace sur la pelouse d’Arsenal ce dimanche soir, à l’Emirates Stadium, en clôture de la 12e journée de Premier League.

Arsenal occupe la tête du classement de la Premier League avec 28 points, six de plus que Manchester City, troisième.

Avant la rencontre, Arteta a révélé à Sky Sports que Rice n’avait pas pu se rétablir à temps pour disputer le match, malgré ses efforts constants pour revenir et jouer face à Manchester City.

Au sujet de l’absence de son joueur, l’entraîneur d’Arsenal a déclaré, selon la BBC : « Il a eu un gros impact contre Dortmund et il a tout donné, mais le match contre City arrive malheureusement trop tôt, il n’est pas prêt. »

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Il a ajouté : « La blessure ressemblait à une contusion à la cuisse, et il ne parvenait pas à mobiliser son quadriceps. Ce n’est qu’une question de jours avant son retour. »

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Les propos d’Arteta ont de quoi rassurer les supporters d’Arsenal , puisqu’il a assuré que l’absence de Rice ne durerait pas longtemps et que le joueur n’avait besoin que de quelques jours pour retrouver la forme, ce qui laisse envisager son retour dans les prochains temps.

Arteta est également revenu sur son choix de titulariser Mikel Merino pour pallier l’absence de Rice, expliquant que le milieu de terrain espagnol possède des caractéristiques différentes susceptibles d’offrir des solutions supplémentaires à l’équipe pendant la rencontre.

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L’entraîneur d’Arsenal a déclaré : « Nous avons déjà connu ces problèmes par le passé. Mikel a des qualités totalement différentes, c’est un joueur intelligent et il représente une vraie menace dans la surface adverse. »

Par ailleurs, Arteta a évoqué le retour du gardien David Raya plus tôt que prévu, après sa guérison de la blessure qui l’avait privé du match contre Dortmund, et s’est réjoui de le voir disponible pour la rencontre.

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« C’est incroyable, l’IRM a donné des résultats très positifs, ce n’était pas ce à quoi nous nous attendions », a déclaré Arteta.

Il a ajouté : « Ces derniers jours, il a tout donné et assurait qu’il était en pleine forme. Nous n’avions que quelques jours devant nous, il s’agissait d’éliminer l’inflammation et la douleur. Ils ont fourni des efforts considérables pour le remettre sur pied. »

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Concernant le match contre Manchester City, l’entraîneur d’Arsenal a insisté sur l’importance des rencontres disputées à domicile face aux grands adversaires, affirmant que ses joueurs abordent ce choc avec l’objectif de l’emporter et de prouver leur supériorité.

Arteta a conclu : « Les matchs à domicile contre les grandes équipes et nos concurrents sont extrêmement importants. C’est un match très spécial pour nous tous, et nous sommes déterminés à prouver que nous sommes les meilleurs et à gagner. »