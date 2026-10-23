Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, s'est exprimé sur la rencontre attendue qui l'opposera à Everton demain samedi à l'Emirates Stadium, dans le cadre des matches de la huitième journée de Premier League.

Arsenal, tenant du titre, aborde cette rencontre à la deuxième place avec 18 points, à 3 points de Manchester City, leader avec un parcours parfait, tandis qu'Everton occupe la huitième place avec 10 points.

Arteta a salué l'expérience de David Moyes, le manager d'Everton, lors de la conférence de presse consacrée au match qu'il a tenue ce vendredi, déclarant, interrogé sur le fait de savoir s'il était d'accord pour dire qu'il est le roi de la Premier League, selon les propos rapportés par le site « Sky Sports » : « Je ne sais pas s'il est le roi ou autre chose, mais c'est assurément quelqu'un vers qui nous nous tournons tous, non seulement pour sa longévité, mais aussi pour ce qu'il représente pour le jeu et pour la Premier League. Je connais l'homme qui se cache derrière l'entraîneur, et c'est le plus important, et je connais bien l'entraîneur, c'est un entraîneur formidable. »

Au sujet de la possibilité de titulariser le jeune joueur Dowman, il a dit : « Il y a quelque chose d'inévitable qui te ramène à ce souvenir et au ressenti de ce moment-là (quand il a marqué la saison dernière dans les filets d'Everton), cela reste avec nous et demeurera dans ce stade pendant longtemps. Il s'entraîne, et chaque fois qu'il a une occasion de jouer, il prouve qu'il est un joueur capable de peser sur le match, il obtiendra donc certainement des minutes de jeu. Ce serait une belle histoire s'il débutait comme titulaire face à Everton, surtout si nous gagnons le match. »

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Arteta a décrit Everton comme un adversaire difficile, ajoutant : « Je connais bien David, ainsi que sa manière d'organiser son équipe et la qualité qu'ils possèdent collectivement et individuellement. Ce n'est pas un hasard s'ils n'avaient pas perdu avant leur dernier match, car c'est une très bonne équipe, et nous le savons aussi parce que nos dernières confrontations avec eux ont toujours été extrêmement difficiles. »

Arteta a évoqué la réaction d'Eberechi Eze lors du match contre le Bayern Munich, déclarant : « Je suis très heureux de la façon dont Ebs a réagi par rapport au match précédent, de son impact sur l'équipe et de la prestation qu'il a livrée. »

Quant au secret de l'avoir fait rire avant son entrée en jeu comme remplaçant, il a expliqué : « Je pense que cela reste entre lui et moi. Si tu es en colère, je ne crois pas que nous obtiendrons le meilleur de lui ; quand il rit, il est lui-même et peut s'exprimer, et je pense que c'est de cette manière que nous obtenons la meilleure version de lui. »

Arteta a salué l'efficacité offensive des joueurs du milieu de terrain : « Martin Ødegaard a déjà marqué quelques buts, Bruno Guimarães a fait de même, et Declan Rice aussi. C'est ce dont nous avons besoin au vu de leurs positions, car ils ont la liberté et la hargne pour percer les rangs de l'adversaire et lui faire mal. »

Il a également fait l'éloge des défenseurs Jurriën Timber et Ben White : « Nous avons beaucoup de chance de les avoir tous les deux ensemble. La façon dont ils ont débuté la saison est vraiment positive, ils nous apportent énormément. »

En réponse aux craintes concernant un relâchement de la solidité de Bukayo Saka ou une surcharge après avoir disputé de nombreux matches à l'âge de vingt-cinq ans, Arteta a démenti cela en déclarant : « Je n'ai pas du tout ce sentiment. Mais ce à quoi nous devons être vigilants, c'est de créer l'écosystème adéquat autour du joueur pour mettre en valeur toutes ses qualités. Nous devons comprendre dès maintenant comment nous allons gérer cette charge, et ce qu'il est capable d'apporter pour avoir de l'impact. »

Arteta a exprimé son inquiétude face à la pression continue des matches, déclarant : « Les choses sont assurément devenues différentes l'an dernier, les exigences que nous imposons à chaque joueur sont énormes, tout comme le nombre de matches et leur intensité. Les laps de temps entre les matches se resserrent, nous jouons le dimanche, puis le mercredi, puis le samedi, il y a moins de 66 ou 67 heures entre chaque match. Bukayo n'a pas débuté contre Lille parce que nous savions que nous devions jouer trois fois en moins de six jours. »

Arteta a répondu aux critiques adressées au style de jeu de son équipe en disant : « Je pense qu'il faut respecter chaque adversaire. Ce serait bien d'être constants, mais c'est ce à quoi nous sommes confrontés et c'est compréhensible. Ce jeu suscite la passion et est influencé par l'émotion, et il est normal d'oublier ce qu'une équipe a fait, mais je comprends que ce sont là les attentes, et notre mission est de créer cet engouement en permanence. »

Et de conclure : « Chaque équipe se préparera à trouver le meilleur moyen de nous battre, et si le match change au bout de 10 minutes, les 80 minutes suivantes peuvent être différentes, nous devons donc être prêts à gagner dans n'importe quel contexte, et avec une prestation plaisante en plus. »