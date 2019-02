Arsenal, Unai Emery louangeur sur Mesut Ozil

Unai Emery, l'entraîneur d'Arsenal, a rendu hommage à ses joueurs après le succès contre Bate Borisov en Eiropa League.

Vaincu au match aller,(0-1), Arsenal a parfaitement répondu sur le pré de l'Emirates ce jeudi en dominant Le BATE Borisov (3-0) en seizièmes de finale retour de la Ligue Europa. Les hommes d'Unai Emery se qualifient donc pour les huitièmes de finale, mais ont perdu leur défenseur international français Laurent Koscielny sur blessure.

Le défenseur central, blessé au mollet gauche, a été remplacé à la 56e par Socratis Papastathopoulos. Ce dernier a marqué le troisième but d'Arsenal après 4 minutes seulement sur la pelouse.

L'ancien coach du PSG Unai Emery en a profité pour saluer l'attitude de ses joueurs, tout en se montrant louangeur sur un certain Mesut Ozil. Le milieu international allemand s'est rendu l'auteur d'un bon match.

« Après le mauvais résultat du match aller, c'était clair que nous avions besoin de faire un bel effort. Il fallait marquer deux ou trois buts. (...) C'était un bon défi aujourd'hui. On méritait plus au premier match, mais on n'a pas marqué et on a pris un but", a d'abord regretté le coach des Gunners en conférence de presse.

"Cela pouvait aussi arriver aujourd'hui. Mais on n'a pas concédé beaucoup de choses. On est restés concentrés, on continue dans cette compétition, c'est un bon jour. (À propos d'Özil) S'il continue comme ça, nous allons avoir besoin de lui dans les prochains matches, comme titulaire, ou sur le banc. On a besoin de tous les joueurs", a ajouté le manager andalou d'Arsenal devant les médias au terme du match de son équipe.