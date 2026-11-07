Arsenal a arraché une victoire samedi en Premier League. À domicile, Hull City a longtemps tenu tête au leader, mais Arsenal a frappé en fin de match. Un but de Martin Ødegaard a suffi pour l’emporter : 1-0.

Arsenal avait été prévenu de la ténacité de Hull, mais l’équipe de Mikel Arteta n’a pourtant pas su trouver la solution. Le jeu a été laborieux des deux côtés, avec peu de danger devant les deux buts.

Arsenal a eu un léger ascendant, mais a constamment manqué de précision dans le dernier geste, notamment Kai Havertz. Juste avant la pause, l’Allemand a espéré bénéficier d’une intervention de la VAR après avoir été ostensiblement retenu dans la surface, mais il était alors en position de hors-jeu. Il n’y a donc pas eu de penalty.

Après la pause, Arsenal n’est toujours pas parvenu à trouver la faille. Hull a tenté d’imposer un match très disputé, si bien que le suspense a longtemps duré à l’Emirates Stadium. À un quart d’heure de la fin, le verrou a finalement sauté.

Konstantinos Tzolakis a d’abord réalisé un bel arrêt sur une frappe de Noni Madueke, mais le gardien grec n’a pas pu empêcher Ødegaard de marquer sur le ballon repoussé : 1-0. Le Norvégien a toutefois bénéficié d’un peu de réussite, sa frappe ayant été déviée par un défenseur de Hull.

Hull a ensuite refusé de s’avouer vaincu et a tenté de lancer un assaut final. Les visiteurs ont toutefois laissé de plus en plus d’espaces, offrant à Arsenal des occasions de plier le match. Madueke est passé le plus près du but après une belle talonnade de Mikel Merino, mais l’ancien joueur du PSV a gâché cette occasion.

Arsenal n’a ensuite plus vraiment été inquiété et les Gunners ont ainsi ajouté trois points à leur total. Ils abordent donc la trêve internationale en tête du classement et avec un état d’esprit positif.