Arsenal signe un meilleur départ que lors de sa saison du sacre

Arsenal a réalisé un meilleur départ en Premier League par rapport à la saison dernière, qu'il avait terminée par un sacre, après la victoire du club londonien face à son hôte Everton sur le score de 2-0, samedi, dans le cadre de la huitième journée de Premier League.

Arsenal a affiché ses intentions très tôt face à Everton et a inscrit le but d'ouverture par l'intermédiaire de son défenseur Ezri Konsa à la 7e minute du match disputé au stade de l'Emirates, avant que Gabriel Magalhães ne consolide le résultat avec le deuxième but à la 68e minute.

Selon les statistiques de CBS Sport, Arsenal a récolté davantage de points (21) après huit journées cette saison par rapport à ce qu'il avait accumulé à la même période la saison dernière (19), qu'il avait terminée par un sacre en Premier League.

Malgré cette progression au niveau du total de points, Arsenal occupe toujours la deuxième place, à égalité avec Manchester City, qui est en tête à la différence de buts.