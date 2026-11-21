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Arsenal a perdu des points dans la course au titre de champion d’Angleterre. Le leader londonien a bien débuté face à Newcastle United, mais a finalement dû s’estimer heureux d’arracher le nul (2-2) à St. James' Park.

Les visiteurs sont entrés dans le match avec détermination et ont regretté de voir Noni Madueke toucher le poteau après six minutes. Arsenal a pris de plus en plus l’ascendant, et Bruno Guimarães, sifflé en raison de son passé à Newcastle, a tiré juste à côté.

L’ouverture du score est intervenue à la 33e minute. Kai Havertz a glissé une passe en profondeur astucieuse à Eberechi Eze, qui a marqué de près. En fin de première période, largement dominée par Arsenal, Madueke a eu deux occasions de porter le score à 2-0, sans parvenir à les concrétiser.

L’entraîneur de Newcastle, Matthias Jaissle, a réagi à la mi-temps en effectuant trois changements. Anthony Elanga, notamment, est entré en jeu, tandis que Sean Steur faisait partie des joueurs de l’équipe locale restés au vestiaire.

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The Magpies se sont battus pour revenir dans le match après la pause et ont même effacé leur retard. Martin Ødegaard a perdu bêtement le ballon et, peu après, Harvey Barnes a inscrit le but du 1-1, sans laisser la moindre chance à David Raya.

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Newcastle a senti qu’il avait un coup à jouer et, après un cafouillage dans la surface, le score de 2-1 s’est même affiché au tableau. Malick Thiaw a poussé le ballon au fond de près, faisant exploser St. James' Park. La VAR est intervenue et le but a finalement été annulé.

Autre coup dur pour Arsenal : le gardien David Raya a dû sortir sur blessure. Frustré sur le bord du terrain, Mikel Arteta a décidé de faire entrer Christos Tzolis et Myles Lewis-Skelly à la place de Bruno et Eze.

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Arsenal a semblé se ressaisir et Madueke a inscrit le but du 2-2 au terme d’une contre-attaque rapide. Le leader a poussé en fin de match, mais n’a pas réussi à marquer le but de la victoire.

Le champion en titre compte six points d’avance sur Manchester City, tenu en échec par Fulham (1-1). Arsenal recevra l’équipe d’Enzo Maresca la semaine prochaine.