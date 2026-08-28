Le feuilleton du transfert de Julián Álvarez a pris une nouvelle tournure. Marca a rapporté vendredi soir qu’en plus d’Arsenal, Manchester City s’est également invité dans la course à l’attaquant de l’Atlético de Madrid. Les Citizens ont pris contact avec les Espagnols, mais il n’est pour l’instant pas question de négociations concrètes.

Álvarez a vécu un week-end agité. En raison de son souhait clairement exprimé de quitter l’Atlético pour le FC Barcelone, il a été copieusement sifflé la semaine dernière lors du match d’ouverture de la saison contre Villarreal, au Metropolitano.

Depuis, Álvarez s’est entraîné uniquement de manière individuelle et attend de voir ce qu’il va se passer. Une chose est sûre, la situation sera rapidement clarifiée : le marché des transferts espagnol ferme le 1er septembre à 23 h 59, exactement 24 heures avant, par exemple, le néerlandais.

L’Argentin (26 ans), sous contrat jusqu’à la mi-2030, se serait vu dire lors d’un entretien avec l’Atlético qu’il devait oublier Barcelone. L’Atlético refuse de faire affaire avec les Catalans, qui, aux yeux du club de la capitale, se sont montrés irrespectueux.

L’Atlético est bien disposé à vendre Álvarez, mais uniquement si toutes les conditions sont remplies : une indemnité de transfert d’au moins 150 millions d’euros, un remplaçant adéquat pouvant être présenté immédiatement et le club acheteur ne doit pas s’appeler « FC Barcelone ».

City a laissé partir Omar Marmoush et Sávio vers Tottenham Hotspur lors de cette fenêtre des transferts et fait tout pour offrir à son manager Enzo Maresca de nouveaux atouts offensifs avant la fin du mercato.

Le renfort offensif pourrait venir en la personne d’Álvarez, même si les contacts entre City et l’Atlético n’ont pas encore débouché sur des négociations. De plus, Álvarez préférerait ne pas retourner en Angleterre, même s’il connaît très bien City.

Álvarez a déjà joué pour City entre janvier 2022 et l’été 2024, période durant laquelle il a disputé 103 matches, inscrit 36 buts et délivré 19 passes décisives. En 2024, il a rejoint l’Atlético pour 75 millions d’euros afin de sortir de l’ombre d’Erling Braut Haaland, toujours présent à Manchester.

Plus tôt dans la soirée, avant l’information concernant City, Sky Sports a rapporté que l’Atlético avait donné jusqu’à dimanche à Álvarez pour choisir : rejoindre Arsenal ou rester. Les Londoniens sont au courant du prix demandé de 150 millions d’euros et seraient également prêts à le payer.

Arsenal est dans l’attente et, maintenant que City veut lui aussi recruter le buteur, il reste à voir si les Londoniens obtiendront réellement le renfort qu’ils souhaitent. Avec Kai Havertz, Viktor Gyökeres et Gabriel Jesus, Arsenal compte actuellement trois attaquants de pointe dans son effectif.

L’expert du marché des transferts Matteo Moretto a rapporté vendredi soir qu’Arsenal avait proposé Gabriel Jesus (29 ans) à l’Atlético, qui pourrait le recruter pour dix-huit à vingt millions. Reste à voir si l’Atleti considère le Brésilien comme un remplaçant adéquat d’Álvarez.