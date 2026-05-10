Arsenal est à deux doigts du titre de champion grâce à une intervention de la VAR à la 96^e minute

Arsenal a réalisé une excellente opération dans la course au titre de champion d'Angleterre. Au terme d'un derby londonien disputé, les Gunners l'ont emporté 1-0 sur West Ham United. L'écart avec leur poursuivant, Manchester City, est à nouveau de cinq points, alors qu'il reste deux matches à disputer à Arsenal. Le numéro deux doit encore jouer trois fois.

Bien lancés, les Gunners se créent rapidement plusieurs occasions : Riccardo Calafiori est repris au moment de conclure, puis Leandro Trossard voit sa tête repoussée par la barre. Peu après, Calafiori enroule sa frappe juste à côté des cages. Dominés, les Hammers se contentent de défendre et espèrent contenir l’élan londonien.

West Ham est progressivement rentré dans le match au cours de la première mi-temps et a remercié David Raya pour un superbe arrêt sur un coup de tête bien placé juste avant la pause. Le public du London Stadium s'est rallié derrière son équipe et Arsenal a eu de plus en plus de mal après la pause. Les occasions franches se sont également faites rares pour le leader, Bukayo Saka ayant perdu le ballon dans une position favorable mais se trouvant également hors-jeu.

Raya a encore sauvé les siens dans les dernières minutes grâce à une parade remarquable face à Mateus Fernandes. Mikel Arteta a poussé un soupir de soulagement, tandis que Nuno, incrédule, voyait son milieu manquer l’égalisation. Ce raté a coûté cher aux Hammers : sur le contre, Trossard a finalement ouvert le score (0-1).

Peu avant, Arteta avait remplacé Saka par Noni Madueke sur le côté droit, tandis que Martin Ødegaard était déjà entré en jeu pour les visiteurs londoniens. En fin de match, un membre du staff de West Ham a reçu un carton rouge direct à la suite d’un accrochage, alors que le temps s’écoulait inexorablement pour les Hammers.

Arsenal a tremblé jusqu’à la 96^e minute, lorsque West Ham a cru ouvrir le score sur corner par Calum Wilson. Après une longue vérification de la VAR, l’arbitre a refusé le but pour une faute sur Raya. Au coup de sifflet final, intervenu à la 112^e minute, le soulagement était palpable chez les joueurs et les supporters des Gunners.