Arsenal a remporté le Community Shield dimanche après-midi avec une très grande autorité. Le champion d’Angleterre s’est imposé 3-0 face au vainqueur de la FA Cup, Manchester City, au Principality Stadium de Cardiff. Riccardo Calafiori a donné le ton en marquant dès la 23e seconde (!). Kai Havertz et Martin Ødegaard ont inscrit les autres buts. Christos Tzolis (ex-FC Twente) a vécu des débuts de rêve absolus avec Arsenal, avec deux passes décisives.

Du côté d’Arsenal, Jurriën Timber n’était pas encore présent. L’international néerlandais se remet de sa blessure à l’aine. À City, Rodri manquait à l’appel. Le vainqueur de la Coupe du monde va très probablement rejoindre le FC Barcelone, mais n’était pas disponible au pays de Galles en raison de douleurs au dos. Outre Tzolis, Bruno Guimarães (Arsenal) et Elliot Anderson (City) ont eux aussi effectué leurs débuts (comme titulaires).

Arsenal, où l’ex-joueur du PSV Noni Madueke débutait au poste d’ailier droit, a parfaitement entamé la rencontre. Miles Lewis-Skelly a lancé Calafiori d’une fantastique passe en profondeur et l’Italien a pris Gianluigi Donnarumma à contre-pied : 1-0.

Un peu avant la demi-heure de jeu, le score est aussi passé à 2-0. Ødegaard a joliment déposé le ballon au second poteau, où Tzolis a parfaitement gardé sa lucidité pour remettre un ballon en or à Havertz. L’Allemand a marqué de la tête avec l’aide du sol face à un Donnarumma peu inspiré.

Le défenseur de City Abdukodir Khusanov a empêché Arsenal de rentrer aux vestiaires avec un avantage de 3-0 grâce à son intervention sur sa ligne dans le temps additionnel. Mais moins de trois minutes après la pause, Donnarumma a dû aller chercher le ballon au fond de ses filets pour la troisième fois. Tzolis a servi Ødegaard, qui a fait plonger Donnarumma d’une feinte de frappe avant de conclure avec un grand sourire : 3-0.

L’entraîneur de City Enzo Maresca a semblé jeter l’éponge peu après en sortant l’invisible Erling Braut Haaland au profit d’Omar Marmoush. Le match n’en a jamais vraiment été un ensuite. Totalement étouffé, City s’est procuré à peine des occasions, tandis qu’Arsenal semblait déjà gérer en vue du début de la Premier League.

La Premier League débutera vendredi prochain avec un duel entre Arsenal et le promu Coventry City, entraîné par Frank Lampard. Man City disputera son premier match de championnat dimanche après-midi. L’équipe de Maresca recevra alors l’AFC Bournemouth dans son Etihad Stadium.