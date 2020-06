Arsenal, Arteta : "Une défaite inacceptable"

Mikel Arteta, le coach d'Arsenal, était très déçu à la suite du faux-pas de son équipe contre Brighton, ce samedi en championnat.

Mikel Arteta a été très critique envers ses joueurs suite à la défaite "inacceptable" concédée en face à ce samedi (1-2).

Les Gunners avaient mené au score dans cette rencontre grâce à une sublime frappe victorieuse de de Nicolas Pépé mais ont ils ont été ensuite renversés suite aux buts des Seagulls, inscrits par Lewis Dunk et Neal Maupay. Ce dernier marquant même à la 95e minute de la partie, alors que les Londoniens pensaient s'en sortir avec au moins un nul.

C'était la deuxième défaite d'Arsenal en une semaine après celle essuyée face à mercredi dernier (0-3) et Arteta n'était pas du tout content de la façon dont son équipe a laissé échapper son avantage en fin de match. "Je suis très frustré", a-t-il déclaré avec amertume à BBC Sport après le coup de sifflet final. "C'est inacceptable la façon dont nous avons perdu le match. Nous aimons la compétition et je sais que nous avons une jeune équipe, mais nous avons quand même laissé filer le match. On aurait dû se mettre à l'abri".

Les Gunners ont donc ré-attaqué le championnat par deux revers fâcheux et le zéro point pris sur six plombe sérieusement leurs chances de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.