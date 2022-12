Arsenal : Arsène Wenger pourrait bientôt avoir sa statue à l’Emirates Stadium

Entraîneur d'Arsenal pendant 22 ans, Arsène Wenger pourrait bientôt avoir sa statue à l'Emirates Stadium.

Bobby Charlton, Georges Best, Sir Alex Ferguson, Sergio Aguero, Thierry Henry… Avoir une statue à son effigie en Angleterre n’est pas donné à tous. Ces légendes qui ont marqué leurs clubs et le championnat anglais de leur empreinte ont reçu cet honneur, une façon de marquer leur passage en Angleterre.

Arsenal réfléchit à une statue pour Arsène Wenger

Une autre légende pourrait bientôt avoir cet honneur à son tour, et il est Français. D’après les informations du Telegraph ce mercredi, Arsenal songerait à ériger une statue en l’honneur du plus mythique de ses entraîneurs. Manager des Gunners de 1996 à 2018, l’ancien Monégasque a conduit le club londonien à quelques-uns de ses plus grands succès, comme le titre de Premier League en 2004, saison lors de laquelle Arsenal a fini invaincu en championnat. Il faut ajouter deux autres titres de champion, 7 Coupes d’Angleterre et une finale de Ligue des Champions en 2006 pour situer les accomplissements de Wenger en Angleterre.

Parti en 2018, le natif de Strasbourg pourrait, si ce projet venait à aboutir, devenir le cinquième Gunner de l’histoire à recevoir cet honneur après Tony Adams, Thierry Henry, Herbert Chapman et Dennis Bergkamp.