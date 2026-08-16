L’Ajax a officialisé samedi le départ de Mika Godts vers le Paris Saint-Germain. Le club d’Amsterdam a annoncé pouvoir récupérer jusqu’à 55 millions d’euros grâce au transfert du Belge. ESPN, le consultant Arnold Bruggink estime que le directeur technique Jordi Cruijff a arraché une excellente opération.

« C’est évidemment une grande perte », commence Bruggink avant Ajax - sc Heerenveen. « Je dois dire que je trouve le montant vraiment élevé.Il est encore jeune, 21 ans, et il a surtout réalisé des performances fantastiques avec l’Ajax en Eredivisie. »

Godts a disputé au total 78 matches d’Eredivisie, avec à la clé 21 buts et 19 passes décisives. La saison dernière, il a de loin signé son meilleur exercice avec 17 buts et 12 passes décisives.

Selon les informations, l’indemnité de transfert fixe pour Godts s’élève à 45 millions d’euros. Avec les bonus, ce montant peut grimper jusqu’à 55 millions d’euros. « Je pense alors que c’est une solution splendide pour toutes les parties », poursuit Bruggink.

« Ils vont énormément le regretter parce qu’il apporte tellement de danger dans son jeu, ce qui libère des espaces pour les autres. Ça, ils vont énormément le regretter. Míchel parle toujours de sa profondeur. Ils vont devoir compenser cela. »

On sait que l’Ajax a déjà discuté avec Noa Lang (27 ans), autorisé à quitter Naples. « S’ils peuvent l’avoir, ils pourront s’estimer très heureux », juge Bruggink. « Là, vous recrutez un joueur qui a de nouveau quelque chose de spécial dans son jeu. »

Bruggink voit toutefois un problème à long terme avec Lang. « Quand vous êtes l’Ajax, vous voulez performer, mais aussi créer de la valeur sur le terrain. Donc si vous recrutez Noa Lang pour énormément d’argent et avec un gros salaire, ce qu’il a actuellement aussi... La question est de savoir s’il rapportera à nouveau cela. » Lang coûterait, selon les informations, 25 millions d’euros.

« Mika Godts a 21 ans, donc si vous investissez maintenant énormément d’argent sur un garçon de 28 ans (27 ans, NDLR), vous en tirerez quelque chose à court terme, mais à long terme, vous ne le revendrez plus pour le double », conclut Bruggink.