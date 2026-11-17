Comment regarder Argentine - Costa Rica avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Présentation du match

Matchs Amicaux - Journée 1 17 nov. 2026 - 18:00

L’Argentine retrouve les terrains mardi à Córdoba, où elle accueille le Costa Rica en match amical international. L’équipe de Lionel Scaloni tentera de réagir après sa défaite 2-1 contre l’Uruguay vendredi à Buenos Aires.

Cette défaite face à l’équipe de Diego Forlan marquait la première rencontre officielle de l’Argentine depuis la retraite internationale de Lionel Messi en octobre, au terme de 21 ans de carrière ponctués par 126 buts en 208 sélections. Le public clairsemé à La Bombonera a souligné l’ampleur de la transition à laquelle Scaloni et son groupe sont désormais confrontés.

Scaloni, qui a signé en début de semaine un nouveau contrat courant jusqu’en 2030, est resté mesuré dans son analyse d’après-match, après que l’Uruguay a marqué deux fois sur coups de pied arrêtés en l’espace de six minutes en seconde période. Il a depuis confirmé qu’il ferait tourner son effectif pour la rencontre de mardi et s’attend à ce que certains jeunes joueurs alignés contre l’Uruguay conservent leur place.

Le Costa Rica arrive après une défaite 2-0 contre l’Équateur lors de son dernier match, résultat qui fait suite à un parcours en dents de scie en Ligue des nations de la CONCACAF. Il n’a remporté que deux de ses cinq dernières rencontres et tentera de créer la surprise face à un pays hôte qui cherche encore ses repères sans le plus grand joueur de son histoire.

L’historique des confrontations penche nettement en faveur de l’Argentine, qui avait battu le Costa Rica 3-1 en amical en mars 2024. L’équipe de Scaloni a remporté leurs quatre précédentes confrontations figurant dans les données disponibles, inscrivant 12 buts au passage.