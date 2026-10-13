Arbeloa au bord du licenciement : une seule chose peut le sauver

L'Espagnol Alvaro Arbeloa, entraîneur de Fulham, est menacé de perdre son poste trois mois seulement après avoir pris les rênes de l'équipe, en raison du début catastrophique du club londonien en Premier League, qui l'a relégué à la dernière place du classement.

Le quotidien britannique The Sun rapporte que la direction de Fulham a accordé au technicien espagnol deux matches seulement pour redresser la barre et sauver son avenir, l'obtention de résultats positifs lors des deux prochaines rencontres étant devenue une condition essentielle pour éviter le limogeage.

Fulham s'apprête à affronter Hull City samedi prochain, avant un match contre Coventry, deux tests décisifs qui pourraient déterminer le sort d'Arbeloa, lequel n'a pu décrocher la moindre victoire lors de ses six premiers matches de Premier League cette saison.

La pression s'est accentuée sur le technicien espagnol après la défaite 2-1 face à Ipswich Town, Fulham ayant gâché son avance et encaissé un but fatal dans les dernières minutes, pour retomber à la dernière place du classement et se retrouver à deux points de la zone de sécurité.

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Les critiques ne se sont pas limitées aux résultats, Arbeloa ayant été visé pour ses changements, après que son équipe a encaissé des buts durant les 15 dernières minutes dans quatre de ses six matches de Premier League.

Arbeloa avait pris ses fonctions l'été dernier, succédant à Marco Silva, qui avait refusé de prolonger son contrat et rejoint le banc du Benfica Lisbonne.

Malgré les rumeurs croissantes concernant un possible limogeage, l'entraîneur espagnol a affirmé qu'il ne craignait pas pour son avenir, insistant sur le fait que la priorité est d'améliorer la situation de Fulham, et non de conserver son poste.

Arbeloa a déclaré : « Je ne m'inquiète jamais pour mon poste, et je n'ai pas peur. On ne peut pas être entraîneur si on a peur. »

Il a ajouté : « Il ne s'agit pas de mon poste, mais de la situation de Fulham, et c'est cela le plus important. Il est vrai que nous n'avons disputé que six matches, mais nous avons besoin de points. »

Ainsi, les résultats des deux prochaines rencontres apparaissent comme le facteur déterminant pour l'avenir d'Arbeloa, Fulham ayant besoin de retrouver rapidement le goût de la victoire afin d'éviter la poursuite d'une spirale négative qui pourrait pousser la direction à mettre un terme prématuré à son expérience.



